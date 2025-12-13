Γερουλάνος: Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, στέλνοντας τη θεωρία των δύο Ελλάδων του Μητσοτάκη σπίτι της

«Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, πώς φτάσαμε να βιώνουμε δύο τόσο διαφορετικές Ελλάδες; Δύο τόσο διαμετρικά διαφορετικές Ελλάδες;», είπε στην αρχή της ομιλίας του το Σάββατο (13/12) στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2026 ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος.

Και πρόσθεσε: «Γύριζες, προχθές, κανάλι και έβλεπες την εκλογή ενός Έλληνα στην Προεδρία του Eurogroup, κάτι με μεγάλη συμβολική σημασία για τον Ελληνικό Λαό και τις θυσίες που έκανε, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Γύριζες πάλι το κανάλι και σε έπιανε απελπισία. Ένας κύριος «Φραπές», να συμπεριφέρεται προς το Κοινοβούλιο των Ελλήνων με απόλυτη απαξίωση. Γιατί μπορεί. Γιατί έχει πλάτες. Αναρωτιόμουν τι θα σκεφτόταν ένα Ελληνόπουλο στο εξωτερικό. Πώς να το πείσεις ότι σε τούτο τον τόπο τα καταφέρνεις με την αξία σου;»

«Η απάντηση στο ερώτημα “γιατί υπάρχουν δύο Ελλάδες;”», τόνισε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, «είναι απλή: Όταν σκέφτεσαι δύο Ελλάδες, δημιουργείς δύο Ελλάδες. Επενδύεις στη μία και εγκαταλείπεις την άλλη. Ενώ όταν σκέφτεσαι μία Ελλάδα εμπνέεις, αγωνίζεσαι και ενώνεις. Και μαζί ανεβάζουμε την Ελλάδα πιο ψηλά. Με λίγα λόγια, είναι θέμα ηγεσίας. Και ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει στις δύο Ελλάδες. Αναδεικνύει ό,τι πιστεύει ότι πάει καλά. Και βάζει κάτω από το χαλί ό,τι δεν θέλει να κοιτάξει».

Και ο Παύλος Γερουλάνος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση:

«Μιλάει για μία Ελλάδα που τρέχει με ανάπτυξη μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλά κρύβει ότι ξόδεψε 100 δισ. των Ελληνίδων και των Ελλήνων, και πέτυχε πενιχρά αποτελέσματα. Σε σχέση, πάντα, με αυτά που ο ίδιος υποσχέθηκε. Και δεν προετοιμάζεται για τη μέρα που θα στερέψει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μιλάει για μία Ελλάδα που τρέχει με ανάπτυξη μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αλλά κρύβει ότι ξόδεψε 100 δισ. των Ελληνίδων και των Ελλήνων, και πέτυχε πενιχρά αποτελέσματα. Σε σχέση, πάντα, με αυτά που ο ίδιος υποσχέθηκε. Και δεν προετοιμάζεται για τη μέρα που θα στερέψει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μιλάει για μια Ελλάδα όπου μειώθηκαν 80 φόροι. Αλλά κρύβει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που γονατίζουν στους έμμεσους φόρους. Πρωταθλητές, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Μιλάει για μία Ελλάδα με μία από τις καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις στην Ευρώπη. Αλλά κρύβει τα εκατομμύρια των Ελλήνων που ματώνουν κάθε μέρα από την ακρίβεια και τους φόρους για να έχει η χώρα πλεονάσματα.

Μιλάει για το χαμηλότερο δείκτη ανεργίας εδώ και χρόνια. Αλλά κρύβει τα εκατομμύρια Ελληνίδων και Ελλήνων που χάνουν καθημερινά αγοραστική δύναμη. Που δουλεύουν όλο και περισσότερο ενώ το εισόδημα τούς φτάνει όλο και λιγότερο. Ή φεύγουν στο εξωτερικό.

Μιλάει για την Ελλάδα που ανεβάζει τις επενδύσεις της ως προς το ΑΕΠ. Κρύβει όμως τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που παραμένουν στην αδράνεια επειδή η Ελλάδα υποφέρει ακόμα από απελπιστική κρατική γραφειοκρατία. Και ένα τραπεζικό σύστημα, που αδυνατεί να χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μιλάει για μία Ελλάδα που αποκλιμακώνει το δημόσιο χρέος. Αλλά κρύβει τις χιλιάδες Ελληνίδες και τους Έλληνες που γονατίζουν κάτω από το ιδιωτικό.

Μιλάει για μια Ελλάδα που ντιλάρει στην ενέργεια. Αλλά κρύβει, ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις υποφέρουν από το κόστος της.

Και μιλάει για μία Ελλάδα που επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αλλά κρύβει ότι οι θεσμοί μας διασύρονται καθημερινά. Χωρίς τους οποίους, δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή κανονικότητα».

Ο Παύλος Γερουλάνος πρόσθεσε πως το «πρόβλημα της θεωρίας των δυο Ελλάδων, όπως εκφράζεται στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι, εκ των πραγμάτων, διχάζει. Από τη μια, δημιουργεί τους Έλληνες των προνομίων. Και από την άλλη, τους Έλληνες των υποχρεώσεων. Και οι δύο Ελλάδες του κ. Μητσοτάκη, υπάρχουν μόνο στο κεφάλι του κ. Μητσοτάκη. Διότι μία είναι η Ελλάδα και με τα καλά και με τα άσχημά της. Τις δύο Ελλάδες, δεν τις δημιουργούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Τις δημιουργεί το κράτος. Η λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Και όταν στο τιμόνι έχει έναν Πρωθυπουργό που πιστεύει στις δύο Ελλάδες, αυτό θα σου φτιάξει. Έτσι φτάνουμε στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Στις δύο Ελλάδες. Των μέσα και των έξω. Εκείνων που έχουν πρόσβαση στο σύστημα εξουσίας, και εκείνων που ψάχνουν πρόσβαση, για να βρουν το δίκιο τους. Στην Ελλάδα των προνομιούχων και την Ελλάδα των μη προνομιούχων».

«Αντίθετα, όταν πιστεύεις, βαθιά μέσα σου, ότι μια είναι η Ελλάδα, τότε βλέπεις αλλιώς τι πρέπει να διορθώσεις», είπε ο Παύλος Γερουλάνος και πρόσθεσε: «Αντί να διχάζεις, θέτεις κοινούς στόχους, αντί να διαχειρίζεσαι, μεταρρυθμίζεις και αντί να τα αφήνεις όλα ίδια, τα αλλάζεις όλα. Ξεκινώντας από το κράτος και πώς υπηρετεί τον πολίτη. Με λίγα λόγια, μόνο με ηγεσία που βλέπει αξία σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα θα δημιουργήσουμε μια πραγματικά ευνομούμενη πολιτεία».

Ολοκληρώνοντας ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είπε: «Για αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όποιος πιστεύει στις δύο Ελλάδες του κ. Μητσοτάκη, μπορεί να ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Αυτό εκπροσωπεί. Αν όμως πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι μία, ότι είναι δυνατή και ότι μια μέρα θα σταθεί στα πόδια της διότι σέβεται την αξία του κάθε Έλληνα πολίτη στείλτε ένα καθαρό μήνυμα στην Κυβέρνηση. Και καταψηφίστε τον προϋπολογισμό. Διότι μόνο έτσι η θεωρία των δύο Ελλάδων, θα πάει σπίτι της. Και θα ανατείλει η μία Ελλάδα. Αυτή που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Η μία Ελλάδα που μας αφορά όλους».