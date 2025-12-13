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Πιερρακάκης: Οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών
Πολιτική
14:00 - 13 Δεκ 2025

Πιερρακάκης: Οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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«Η ανάληψη της Προεδρίας του Eurogroup αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως μεγάλη ευθύνη. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται, το κοινό μας στοίχημα είναι περισσότερη οικονομική ασφάλεια, ισχυρότερη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και στρατηγική αυτονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα».

Αυτό επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε άρθρο του στα ΝΕΑ μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Και συνεχίζει:

«Για την Ελλάδα, η σημερινή ημέρα έχει και έναν βαθύ συμβολισμό. Δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, το κύμα της αμφισβήτησης και της δυσπιστίας, η χώρα μας εδραιώνεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με δημοσιονομική αξιοπιστία, σταθερή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και με την εμπιστοσύνη των εταίρων και των αγορών αποκατεστημένη. Πρόκειται για μια συλλογική δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού και μιας πορείας που απέδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν, μέσα από δύσκολες επιλογές, να σταθούν ξανά όρθιες.

Η Προεδρία του Eurogroup δεν είναι τίτλος κύρους. Είναι εργαλείο άσκησης πολιτικής. Θα εργαστούμε ώστε οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ουσιαστική πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, στήριξη της νέας γενιάς και μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία.

Η Ελλάδα επέστρεψε. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των λύσεων για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον».

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