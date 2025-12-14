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Ζελένσκι: Αφήνει στο περιθώριο την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ειδήσεις
17:50 - 14 Δεκ 2025

Ζελένσκι: Αφήνει στο περιθώριο την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Τι ζητά ως αντάλλαγμα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει τις απαιτήσεις της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας στο πλαίσιο των εν εξελίξει συνομιλιών για μια προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία, φέρεται να δήλωσε την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μιλάμε για διμερείς εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών — συγκεκριμένα, εγγυήσεις παρόμοιες με το Άρθρο 5… καθώς και για εγγυήσεις ασφάλειας από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και από άλλες χώρες, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και άλλες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους σε ομαδική συνομιλία, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Η Ουκρανία και Ευρωπαίοι ηγέτες εργάζονται πάνω σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, το οποίο έχει συνταχθεί από τις ΗΠΑ και περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από τον Λευκό Οίκο σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του στο σχέδιο.

Οι δηλώσεις του Ζελένσκι έρχονται την ώρα που Γερμανοί, Βρετανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι συζητούν την Κυριακή τις προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενόψει συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και στην οποία θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των χωρών αυτών.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος θα γίνει δεκτός από τον Μερτς στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/12/2025 - 18:30
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