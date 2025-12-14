ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε κατάσταση σοκ η Αυστραλία μετά από τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή – Πατέρας και γιος οι δράστες
Ειδήσεις
22:12 - 14 Δεκ 2025

Σε κατάσταση σοκ η Αυστραλία μετά από τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή – Πατέρας και γιος οι δράστες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Αυστραλία και διεθνώς η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε εβραϊκή γιορτή στο Σίδνεϊ, με απολογισμό τουλάχιστον δώδεκα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε την πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής του Χανουκά, φέρεται να είχε σαφώς αντισημιτικό χαρακτήρα. Το βράδυ της Κυριακής (14/12) ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 16. 

Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, ένας από τους δράστες σκοτώθηκε, ενώ δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας Ισραηλινός υπήκοος, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες είναι πατέρας και γιος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νότιας Ουαλίας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητούν άλλους δράστες.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο της επίθεσης, ενώ ο 24χρονος γιος του παραμένει στο νοσοκομείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dey7t313gaqp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Επίθεση σε οικογένειες στο Bondi Beach

Η επίθεση σημειώθηκε στο πολυσύχναστο Bondi Beach, όπου είχαν συγκεντρωθεί οικογένειες για να γιορτάσουν το οκταήμερο Φεστιβάλ των Φώτων. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι «αυτό που θα έπρεπε να είναι μια ημέρα ειρήνης και χαράς μετατράπηκε σε έναν φρικτό και κακόβουλο εφιάλτη».

Η αστυνομία έκανε λόγο για δύο ενόπλους που άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους. Συνολικά 29 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί. Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να τονίζουν ότι η εικόνα εξελίσσεται διαρκώς.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές πανικού, με κόσμο να τρέχει για να σωθεί.

Σε ένα από αυτά φαίνεται ένας πολίτης να αιφνιδιάζει έναν από τους δράστες, να τον αφοπλίζει έπειτα από σύντομη πάλη και να του αφαιρεί το όπλο. Ο ένοπλος, ωστόσο, καταφέρνει να διαφύγει προσωρινά τραυματισμένος. Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν εκείνος ο περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reporter.gr (@reporter.gr)

Επιπλέον, ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους ύποπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Η χειρότερη επίθεση με αντισημιτικά κίνητρα από την 7η Οκτωβρίου του 2023

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί στην κατάμεστη παραλία διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά, προκαλώντας πανικό, με εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν τρομοκρατημένοι στην άμμο αλλά και προς τους γύρω δρόμους και πάρκα.

Η σημερινή επίθεση συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, με στόχο συναγωγές, κτίρια και οχήματα.

Η εβραϊκή κοινότητα στην Αυστραλία αριθμεί σχετικά λίγα μέλη, ωστόσο είναι στενά ενταγμένη στην ευρύτερη κοινωνία. Περίπου 150.000 άνθρωποι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων δηλώνουν εβραϊκή ταυτότητα, ενώ εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο ζει στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, μεταξύ αυτών και στο Μπόνταϊ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι στην εκδήλωση για τη Χανουκά παρευρίσκονταν περίπου 1.000 άτομα.

Αντιδράσεις και βαριές καταγγελίες από το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια» και συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, απορρίπτοντας επικρίσεις περί ανεπαρκούς αντιμετώπισης του αυξανόμενου αντισημιτισμού.

Στον αντίποδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της ενθαρρύνει την εξάπλωση του αντισημιτισμού. «Ο αντισημιτισμός εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες σιωπούν», δήλωσε, καλώντας σε άμεση και αποφασιστική δράση.

Αντίστοιχη ήταν και η παρέμβαση του Προέδρου του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτσογκ, ο οποίος ζήτησε αυξημένα μέτρα προστασίας για την εβραϊκή κοινότητα στην Αυστραλία, ενώ εβραϊκές οργανώσεις κατήγγειλαν αδιαφορία των αρχών παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Βαθιά σοκαρισμένος ο Μητσοτάκης

«Βαθιά σοκαρισμένος» δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που έχει κοστίσει τη ζωή μέχρι στιγμής σε 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού, αλλά και ενός δράστη.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση και πως «συμπαραστεκόμαστε στην εβραϊκή κοινότητα. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας».

{{https://exchange.glomex.com/video/v-dey004mv0gah?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 00:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι διεκδικήσεις των αγροτών – Αναλυτικά τα αιτήματα που έθεσαν στην κυβέρνηση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι διεκδικήσεις των αγροτών – Αναλυτικά τα αιτήματα που έθεσαν στην κυβέρνηση

Ζελένσκι: Αφήνει στο περιθώριο την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Τι ζητά ως αντάλλαγμα
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Αφήνει στο περιθώριο την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Τι ζητά ως αντάλλαγμα

Η Γάζα ως business plan: Οι εργολάβοι, ο Τραμπ και τα δισεκατομμύρια της ανοικοδόμησης
Ειδήσεις

Η Γάζα ως business plan: Οι εργολάβοι, ο Τραμπ και τα δισεκατομμύρια της ανοικοδόμησης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα
Πολιτική

«HELLAS-SPACE 2.0»: Επένδυση €350 εκατ. για το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη
Πολιτική

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS
Πολιτική

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
26/06/2026 - 20:20

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: Συμφωνία για τον αρχικό σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Υποχώρηση των χρηματιστηρίων με αιχμή την τεχνολογία και τα chips

Εργασιακά
26/06/2026 - 19:45

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 3 Iουλίου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 19:25

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Οικονομία
26/06/2026 - 17:55

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Magazino
26/06/2026 - 17:49

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

Εργασιακά
26/06/2026 - 17:48

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:42

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 17:07

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Πολιτική
26/06/2026 - 16:45

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Πολιτική
26/06/2026 - 16:43

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:38

Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 16:31

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ