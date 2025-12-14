Σε κατάσταση σοκ η Αυστραλία μετά από τρομοκρατική επίθεση σε εβραϊκή γιορτή – Πατέρας και γιος οι δράστες

Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στην Αυστραλία και διεθνώς η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε σε εβραϊκή γιορτή στο Σίδνεϊ, με απολογισμό τουλάχιστον δώδεκα νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε την πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής του Χανουκά, φέρεται να είχε σαφώς αντισημιτικό χαρακτήρα. Το βράδυ της Κυριακής (14/12) ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 16.

Σύμφωνα με τις επίσημες αρχές, ένας από τους δράστες σκοτώθηκε, ενώ δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας Ισραηλινός υπήκοος, όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δράστες είναι πατέρας και γιος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Νότιας Ουαλίας, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητούν άλλους δράστες.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο της επίθεσης, ενώ ο 24χρονος γιος του παραμένει στο νοσοκομείο.

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Επίθεση σε οικογένειες στο Bondi Beach

Η επίθεση σημειώθηκε στο πολυσύχναστο Bondi Beach, όπου είχαν συγκεντρωθεί οικογένειες για να γιορτάσουν το οκταήμερο Φεστιβάλ των Φώτων. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, δήλωσε ότι «αυτό που θα έπρεπε να είναι μια ημέρα ειρήνης και χαράς μετατράπηκε σε έναν φρικτό και κακόβουλο εφιάλτη».

Η αστυνομία έκανε λόγο για δύο ενόπλους που άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους. Συνολικά 29 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί. Οι συνθήκες της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να τονίζουν ότι η εικόνα εξελίσσεται διαρκώς.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές πανικού, με κόσμο να τρέχει για να σωθεί.

Σε ένα από αυτά φαίνεται ένας πολίτης να αιφνιδιάζει έναν από τους δράστες, να τον αφοπλίζει έπειτα από σύντομη πάλη και να του αφαιρεί το όπλο. Ο ένοπλος, ωστόσο, καταφέρνει να διαφύγει προσωρινά τραυματισμένος. Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν εκείνος ο περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου.

Επιπλέον, ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους ύποπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Η χειρότερη επίθεση με αντισημιτικά κίνητρα από την 7η Οκτωβρίου του 2023

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι πυροβολισμοί στην κατάμεστη παραλία διήρκεσαν περίπου δέκα λεπτά, προκαλώντας πανικό, με εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν τρομοκρατημένοι στην άμμο αλλά και προς τους γύρω δρόμους και πάρκα.

Η σημερινή επίθεση συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023, με στόχο συναγωγές, κτίρια και οχήματα.

Η εβραϊκή κοινότητα στην Αυστραλία αριθμεί σχετικά λίγα μέλη, ωστόσο είναι στενά ενταγμένη στην ευρύτερη κοινωνία. Περίπου 150.000 άνθρωποι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων δηλώνουν εβραϊκή ταυτότητα, ενώ εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο ζει στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, μεταξύ αυτών και στο Μπόνταϊ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι στην εκδήλωση για τη Χανουκά παρευρίσκονταν περίπου 1.000 άτομα.

Αντιδράσεις και βαριές καταγγελίες από το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια» και συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας, απορρίπτοντας επικρίσεις περί ανεπαρκούς αντιμετώπισης του αυξανόμενου αντισημιτισμού.

Στον αντίποδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της αυστραλιανής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της ενθαρρύνει την εξάπλωση του αντισημιτισμού. «Ο αντισημιτισμός εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες σιωπούν», δήλωσε, καλώντας σε άμεση και αποφασιστική δράση.

Αντίστοιχη ήταν και η παρέμβαση του Προέδρου του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτσογκ, ο οποίος ζήτησε αυξημένα μέτρα προστασίας για την εβραϊκή κοινότητα στην Αυστραλία, ενώ εβραϊκές οργανώσεις κατήγγειλαν αδιαφορία των αρχών παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Βαθιά σοκαρισμένος ο Μητσοτάκης

«Βαθιά σοκαρισμένος» δήλωσε επίσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που έχει κοστίσει τη ζωή μέχρι στιγμής σε 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού, αλλά και ενός δράστη.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση και πως «συμπαραστεκόμαστε στην εβραϊκή κοινότητα. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας».

Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025

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