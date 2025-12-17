Υπέρ της χρήσης ρωσικών κεφαλαίων για την Ουκρανία η ελληνική κυβέρνηση

Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει κατ’ αρχήν θετική στην αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις εντός της ΕΕ, καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία και υπάρχουν αρκετές χώρες που διαφωνούν με τη συγκεκριμένη κίνηση.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να αξιοποιηθούν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο το Βέλγιο —όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων— εξακολουθεί να αντιτίθεται, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Αρκετές ακόμα χώρες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για αυτή την κίνηση, φοβούμενες ότι δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο, όπου αμφιλεγόμενα ζητήματα επιβάλλονται μέσω της ευρωπαϊκής διαδικασίας παρακάμπτοντας τις αντιρρήσεις ορισμένων κρατών.

Ελληνικές κυβερνητικές πηγές αναφέρουν από τη μεριά τους πως σε ό,τι αφορά τις επιλογές για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας και συγκεκριμένα την χορήγηση Δανείου Επανορθώσεων με αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων, η Ελλάδα επιδιώκει να έχει εποικοδομητικό ρόλο σε αυτή τη συζήτηση. Συνεπώς, η χώρα μας είναι κατ’ αρχήν θετική στην αξιοποίησή τους με την μεγαλύτερη δυνατή νομική και δημοσιονομική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα όπως και άλλα κράτη μέλη, έχει ζητήσει από την Κομισιόν αξιολόγηση των πιθανών δημοσιονομικών και ευρύτερων οικονομικών επιπτώσεων που σχετίζονται με το Δάνειο Επανορθώσεων και τις εγγυήσεις που το συνοδεύουν.

Ο Πρωθυπουργός θα προτείνει ότι, σε ενδεχόμενο ενεργοποίησης των εγγυήσεων, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί μηχανισμός ρήτρας διαφυγής, ώστε οι δημόσιες δαπάνες που θα προκύψουν από τυχόν αποπληρωμή εγγυήσεων να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του στόχου δαπανών, όπως αυτοί καθορίζονται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

Σχετικά με τη συζήτηση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, που θα εστιάσει στην αρχιτεκτονική του επόμενου προϋπολογισμού και επιμέρους θέματα που την αφορούν, βασική θέση της κυβέρνησης είναι ότι ανταγωνιστικότητα και Συνοχή είναι στόχοι πρώτης προτεραιότητας, συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, δηλαδή συγκοινωνούντα δοχεία και πρέπει να ιδωθούν υπό το ίδιο πρίσμα και μια ολιστική προσέγγιση -καλύπτοντας το σύνολο της Ένωσης και τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, προφανώς και των μικρομεσαίων.

Επίσης, στόχος πρώτης προτεραιότητας είναι και πρέπει να παραμείνει και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, για την οποία, όπως και για την Συνοχή, πρέπει να προβλέπονται διακριτοί και επαρκείς πόροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο.