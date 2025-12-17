Στο «κόκκινο» η ΕΕ πριν τη σύνοδο: Διαφωνίες για ρωσικά κεφάλαια και Mercosur

Οι ηγέτες της ΕΕ συγκεντρώνονται απόψε στις Βρυξέλλες ενόψει της αυριανής συνόδου κορυφής, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί μία από τις πιο καθοριστικές συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των τελευταίων ετών.

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιοποιηθούν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας, ωστόσο το Βέλγιο —όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων— εξακολουθεί να αντιτίθεται, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Οι Βρυξέλλες ξεπέρασαν ένα σημαντικό διαδικαστικό εμπόδιο την περασμένη Παρασκευή, όταν τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να προχωρήσουν επικαλούμενα το Άρθρο 122 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει την προώθηση αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία.

Ωστόσο, αρκετές χώρες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για αυτή την κίνηση, φοβούμενες ότι δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο, όπου αμφιλεγόμενα ζητήματα επιβάλλονται μέσω της ευρωπαϊκής διαδικασίας παρακάμπτοντας τις αντιρρήσεις ορισμένων κρατών.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων φτάνουν στο παρά πέντε, το Βέλγιο αναζητά τρόπους να μοιραστεί το ρίσκο σε περίπτωση που η Ρωσία εγείρει νομικές αξιώσεις επί των κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, εστιάζει στον ρόλο των διμερών επενδυτικών συμφωνιών με τη Ρωσία, ενώ ζητά το σχέδιο δανεισμού μέσω αποζημιώσεων να επεκταθεί και σε άλλα αποθετήρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων γαλλικών εμπορικών τραπεζών.

Στον «αέρα» η εμπορική συμφωνία με το Mercosur

Παράλληλα, οι ηγέτες προετοιμάζονται για μια πιθανή σύγκρουση γύρω από τη συμφωνία εμπορίου Mercosur με τις χώρες της Νότιας Αμερικής.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι είναι πρόωρο να υπογραφεί η συμφωνία Mercosur, προσθέτοντας τη φωνή της σε εκείνη της Γαλλίας, η οποία πιέζει για αναβολή της ψηφοφορίας.

Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χώρες όπως η Γερμανία επιθυμούν να ολοκληρωθεί η συμφωνία —η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση εδώ και δεκαετίες— με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να είναι έτοιμη να ταξιδέψει στη Νότια Αμερική το Σαββατοκύριακο για να υπογράψει τη συμφωνία.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρωί, η φον ντερ Λάιεν συνόψισε τη θέση της ΕΕ καθώς οι ηγέτες συγκεντρώνονται στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κόσμος έχει «γίνει πιο επικίνδυνος και συναλλακτικός».

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της ίδιας της ασφάλειάς της. Αυτό δεν είναι πλέον επιλογή — είναι αναγκαιότητα», δήλωσε. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πρόσφατη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι κοσμοθεωρίες άλλων να μας καθορίζουν», είπε.

Το αμερικανικό έγγραφο, σύμφωνα με την ίδια, παραλείπει βασικά στοιχεία. Αναφερόμενη σε απόσπασμα που σημειώνει ότι το μερίδιο της Ευρώπης στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί από 25% το 1990 σε 14% σήμερα, τόνισε ότι η ίδια τάση ισχύει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα σχόλιά της έγιναν λίγες μόλις ώρες μετά την εκ νέου απειλή της κυβέρνησης Τραμπ για αντίποινα κατά της Ευρώπης, ως απάντηση στις προσπάθειες φορολόγησης αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, κατονομάζοντας εταιρείες όπως η Accenture, η Siemens και η Spotify Technology ως πιθανούς στόχους νέων περιορισμών ή τελών.