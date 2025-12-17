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Prodea: Αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €300.000.000
Επιχειρήσεις
18:01 - 17 Δεκ 2025

Prodea: Αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €300.000.000

Reporter.gr Newsroom
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Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 17.12.2025 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 04.12.2025 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της από 04.12.2025 απόφασής του, η Επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €300.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ») που εξέδωσε η Εταιρεία δυνάμει του από 09.07.2021 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»).

Στην Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 75.933 Ομολογίες επί συνόλου 300.000 Ομολογιών, ήτοι ποσοστό 25,32% επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που κατέχονταν από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους).

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων ενέκρινε το σύνολο των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Προγράμματος ΚΟΔ όπως αποτυπώνονται στην Πρόσκληση και στο κωδικοποιημένο Πρόγραμμα ΚΟΔ που τέθηκε στη διάθεση των Ομολογιούχων, ως ακολούθως: το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε με ποσοστό 99,90% και το δεύτερο θέμα με ποσοστό 100% επί των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων στη Συνέλευση Ομολογιούχων.

Ειδικότερα, η Συνέλευση των Ομολογιούχων αποφάσισε να εγκρίνει ως ενιαίο σύνολο τις κάτωθι τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ και να παρέχει εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ, το οποίο ετέθη στη διάθεση των Ομολογιούχων μέσω της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

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