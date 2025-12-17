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Τεχνική Ολυμπιακή: Συμμετοχή σε κοινοπραξία ανάπτυξης κατοικιών στη Βουλιαγμένη
Ανακοινώσεις
18:19 - 17 Δεκ 2025

Τεχνική Ολυμπιακή: Συμμετοχή σε κοινοπραξία ανάπτυξης κατοικιών στη Βουλιαγμένη

Reporter.gr Newsroom
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Η Τεχνική Ολυμπιακή ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης αντιπαροχής για την κατασκευή κατοικιών σε οικόπεδο στη Βουλιαγμένη, μέσω κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 50% μέσα από 100% θυγατρική της. Την ίδια ημέρα προχώρησε και στην απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην έτερη εταιρεία–μέλος της κοινοπραξίας έναντι 500 χιλ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία), σε συνέχεια της από 18/09/2023 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 17.12.2025 η κοινοπραξία «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή κατοικιών με το σύστημα της αντιπαροχής σε οικόπεδο ευρισκόμενο στη Βουλιαγμένη Αττικής.

Στην ανωτέρω κοινοπραξία συμμετέχει ως μέλος με ποσοστό 50% η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας «ΤΟ INTERNATIONAL HOLDING LTD». Το αναλογούν μερίδιο στην Κοινοπραξία με βάση τη σύμβαση αντιπαροχής ανέρχεται σε 341,96 τ.μ..

Έτερο μέλος με ποσοστό 50% της ανωτέρω Κοινοπραξίας είναι η εταιρεία «TARISHORE ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», τα 2/3 των εταιρικών μεριδίων της οποίας απέκτησε η Εταιρεία στις 17.12.2025 έναντι τιμήματος €500.000, το οποίο καταβλήθηκε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.

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