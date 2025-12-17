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ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Υπεύθυνη εξυπηρέτησης ομολογιούχων η Αικατερίνη Ζυγουλιάνου
Ανακοινώσεις
18:36 - 17 Δεκ 2025

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Υπεύθυνη εξυπηρέτησης ομολογιούχων η Αικατερίνη Ζυγουλιάνου

Reporter.gr Newsroom
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Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ανακοίνωσε τον ορισμό νέας Υπεύθυνης Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, στο πλαίσιο διοικητικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2025 και για λόγους διοικητικής οργάνωσης και βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας ορίζει Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων την κα. Αικατερίνη Ζυγουλιάνου σε αντικατάσταση του κ. Ανέστη Μπακιρτζή.

Ως ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της ορίζεται η 17.12.2025.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

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