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Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα: Το ημερήσιο πρόγραμμα και τα θέματα της ατζέντας
Πολιτική
09:48 - 22 Δεκ 2025

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα: Το ημερήσιο πρόγραμμα και τα θέματα της ατζέντας

Reporter.gr Newsroom
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Την Ιερουσαλήμ επισκέπτεται σήμερα (22/12) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μία περίοδο αναδιάταξης της περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, στοχεύοντας στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ και στην ενίσχυση του τριμερούς σχήματος συνεργασίας με την Κύπρο.  

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκονται η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία και η καινοτομία, με ζητούμενο τη σταθερότητα και τη συλλογική ανθεκτικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνάντηση με Νετανιάχου και τριμερής Σύνοδος

Στην Ιερουσαλήμ, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, με τη συμμετοχή και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η σύνοδος στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο αναμένεται να εκπέμψει σαφές μήνυμα πολιτικής σύμπλευσης και εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και να υπογραμμίσει τον ρόλο του τριμερούς σχήματος ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσκεψη στη Ραμάλα – Επαναβεβαίωση της λύσης των δύο κρατών

Παράλληλα, η επίσκεψη εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική της Ελλάδας να λειτουργεί ως αξιόπιστος και έντιμος συνομιλητής σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας την πάγια ελληνική θέση υπέρ της πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού και της λύσης των δύο κρατών.

Ο ρόλος της Ελλάδας στην «επόμενη μέρα»

Η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα στη Γάζα, τόσο σε ανθρωπιστικό επίπεδο και μέσω της ανοικοδόμησης, όσο και εξετάζοντας τη συμμετοχή της σε ενδεχόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης. Η στάση αυτή, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης και ασφάλειας.

Πηγές επισημαίνουν ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού επιβεβαιώνει τη συνέχεια και το βάθος των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, αλλά και τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στο τριμερές σχήμα συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, το οποίο έχει αποκτήσει νέα δυναμική μέσα από πρόσφατες συναντήσεις σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας.

Το επίσημο πρόγραμμα της ημέρας

12:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας): Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα
14:30: Συνάντηση στην Ιερουσαλήμ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ
17:45: Συμμετοχή στην Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και κοινές δηλώσεις στον Τύπο

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