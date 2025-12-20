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Μητσοτάκης στην Ιερουσαλήμ: Συνάντηση με Νετανιάχου και Αμπάς - Έμφαση στη συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ
Πολιτική
21:30 - 20 Δεκ 2025

Μητσοτάκης στην Ιερουσαλήμ: Συνάντηση με Νετανιάχου και Αμπάς - Έμφαση στη συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ιερουσαλήμ μεταβαίνει τη Δευτέρα 22/12 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Ισραήλ και της ενίσχυσης του τριμερούς άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η ενέργεια, η συνδεσιμότητα, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί επίσης τη Ραμάλα για συνάντηση με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, επαναβεβαιώνοντας τη θέση της Ελλάδας υπέρ της λύσης δύο κρατών. Παράλληλα, η χώρα μας δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στην επόμενη μέρα του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, τόσο ανθρωπιστικά όσο και μέσω ανοικοδόμησης, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή σε Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Στην Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή και του Νίκου Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο του άξονα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Η τριμερής αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η επίσκεψη έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων επαφών, συμπεριλαμβανομένων των συναντήσεων του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ τον Μάρτιο, καθώς και της συμμετοχής του σε συναντήσεις τριμερούς και 3+1 για ενέργεια, που ανανέωσαν τη δυναμική της συνεργασίας.

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