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Άμυνα και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο της Τριμερούς Συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ
Πολιτική
07:58 - 23 Δεκ 2025

Άμυνα και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο της Τριμερούς Συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Δευτέρα (22/12) την Ιερουσαλήμ, λίγους μήνες μετά την εκεχειρία στη Γάζα, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού που ενισχύει περαιτέρω τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ σε άμυνα, ενέργεια και διπλωματία.

Ο κ. Μητσοτάκης συγκαταλέγεται στους πρώτους ξένους ηγέτες που επισκέπτονται το Ισραήλ μετά την εκεχειρία, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα βρίσκεται σε σχετική διπλωματική απομόνωση. Η χρονική συγκυρία προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της ελληνοϊσραηλινής σχέσης.

Κομβικής σημασίας παραμένει η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, με την Αθήνα να επιδιώκει την αναβίωση του σχεδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα ενισχύσει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Ραμάλα σηματοδοτεί την πρόθεση της χώρας να διατηρήσει ισορροπημένο ρόλο στην περιοχή και να ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Σύμφωνα με τον διεθνολόγο Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ, η Ελλάδα εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο συμμετοχής με στρατιωτικό προσωπικό σε πιθανή ειρηνευτική αποστολή στη Γάζα. Παράλληλα, προτίθεται να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της περιοχής και να φιλοξενήσει τραυματίες ή ασθενείς που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

Η τουρκική διάσταση

Η Τουρκία θεωρεί ότι η τριμερής συνεργασία Ελλάδας–Ισραήλ–Κύπρου την απομονώνει στρατηγικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, ανησυχεί ότι μέσω του Ισραήλ ενισχύεται ο δίαυλος επικοινωνίας της Αθήνας με την Ουάσινγκτον, την ώρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να επιστρέψει τους ρωσικούς S-400 στη Μόσχα, προκειμένου να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών F-35.

Εξοπλιστικά και στρατιωτική συνεργασία

Από εκεί και πέρα, στο πεδίο των εξοπλισμών, η Ελλάδα έχει ήδη προμηθευτεί κρίσιμα οπλικά συστήματα από το Ισραήλ. Οι πύραυλοι Spike NLOS έχουν αναπτυχθεί στο Αιγαίο και στον Έβρο, ενώ ακολουθούν τα συστήματα Rampage και SPICE. Παράλληλα, αναμένεται συμφωνία για τα πυραυλικά συστήματα PULS, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και για το σύστημα LORA, καθώς και για αντιαεροπορικά συστήματα ισραηλινής προέλευσης.

Μέσω της διευρυμένης συνεργασίας, Ελλάδα και Κύπρος αποκτούν αυξημένη επιχειρησιακή επίγνωση των τουρκικών κινήσεων, αξιοποιώντας ένα ευρύτερο δίκτυο πληροφοριών που προσφέρει σαφές στρατηγικό πλεονέκτημα.

Σε στρατιωτικό επίπεδο, καταγράφεται εντατική συνεκπαίδευση, με κοινές ασκήσεις ναυτικών μονάδων στη Ρόδο, ασκήσεις εναέριου ανεφοδιασμού στην Κρήτη και εκπαίδευση ισραηλινών ειδικών δυνάμεων στο Κιλκίς.

Κλιμάκωση στο Αιγαίο

Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα «ήρεμα νερά» στα ελληνοτουρκικά δείχνουν να δοκιμάζονται. Τη Δευτέρα καταγράφηκαν επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο — μία από μαχητικό F-16 και έξι από κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου ATR-72.

Παράλληλα, σημειώθηκαν τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών, δύο από ζεύγος F-16 και μία από ATR-72. Σε όλες τις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες αναχαιτίσεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/12/2025 - 08:12
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