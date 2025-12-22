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Μητσοτάκης: Στρατηγικής σημασίας η σύμπραξη με Ισραήλ και Κύπρο – Το μήνυμα προς την Τουρκία
Πολιτική
20:22 - 22 Δεκ 2025

Μητσοτάκης: Στρατηγικής σημασίας η σύμπραξη με Ισραήλ και Κύπρο – Το μήνυμα προς την Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Με σαφή μηνύματα σταθερότητας και στρατηγικής σύμπλευσης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (22/12) στο Ισραήλ η τριμερής σύνοδος Ελλάδας–Ισραήλ–Κύπρου, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας ως πυλώνα ευθύνης και ασφάλειας σε μια ιδιαίτερα ρευστή γεωπολιτική συγκυρία, επισημαίνοντας ότι η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει ταυτόχρονα σοβαρούς κινδύνους αλλά και κρίσιμα «παράθυρα ευκαιρίας» για ειρήνη και ευημερία. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια, τη μάχη κατά της τρομοκρατίας και τη δέσμευση της Αθήνας στη διπλωματία και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

«Η συμμαχία μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου αποτελεί πυλώνα ευθύνης, σταθερότητας και κοινών συμφερόντων σε μια πολύπλοκη περιοχή. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την ενίσχυση της ασφάλειας, την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την περαιτέρω εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των λαών μας» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η περιοχή μας αλλάζει σημαντικά, δημιουργούνται ρίσκα, αλλά και «παράθυρα ευκαιρίας» για την ειρήνη και την ευημερία τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα είναι πύλη εισόδου για υγροποιημένο φυσικό αέριο τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τον αποτροπιασμό για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϋ και την αλληλεγγύη στον εβραϊκό λαό.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στις δημοκρατικές κοινωνίες και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το θρησκευτικό μίσος», τόνισε.

O Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι εισερχόμαστε σε «μία νέα γεωπολιτική φάση που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους αλλά και ένα παράθυρο ευκαιρίας για να διαμορφώσουμε μία αρχιτεκτονική, η οποία θα φέρει την ειρήνη και την ευημερία».

Σημείωσε ότι μέσα σε αυτή τη γεωπολιτική συγκυρία το σχήμα της τριμερούς συνεργασίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη στρατηγική βαρύτητα.

Όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας o Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μετά την παρέμβαση του προέδρου Τραμπ «αναδύεται μία ευκαιρία» και τόνισε ότι είναι ανάγκη «να εξουδετερώσουμε κάθε προσπάθεια τρομοκρατίας».

«Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επόμενη ημέρα μέσω της διπλωματίας», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον Λίβανο ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι κατά την τριμερή, «επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας στην πολιτική σταθερότητα του Λιβάνου, στηρίζοντας την κυριαρχία της χώρας αυτής, την εδαφική της ακεραιότητα και τη βοήθεια στις ένοπλες δυνάμεις προς τη χώρα αυτή από την Ελλάδα διασφαλίζει τον έλεγχο του κράτους και των όπλων.

Αναφορικά με τη Συρία, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «ένα χρόνο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, έχει αποκατασταθεί η ασφάλεια και η σταθερότητα», ωστόσο υπογράμμισε ότι «πρέπει επίσης να γίνονται σεβαστές όλες οι θρησκείες και οι εθνότητες και θα πρέπει ειδικότερα να προστατεύσουμε τους χριστιανούς Ορθοδόξους της Μέσης Ανατολής και αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος για μια διαρκή πολιτική επίλυση».

Νετανιάχου: Καμία αυτοκρατορία στη γη μας

«Σε όλους όσους φαντασιώνονται ότι θα εγκαθιδρύσουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στη γη μας, λέω να το ξεχάσουν, δεν πρόκειται να συμβεί» διεμήνυσε εμμέσως στην Τουρκία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πραγματικές δημοκρατίες που έχουν υποστεί σκλαβιά και στερήσεις» σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Το Ισραήλ συμφώνησε να εμβαθύνει την συνεργασία ασφαλείας με την Ελλάδα και την Κύπρο» τόνισε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ γνώριζε ότι το Ιράν διεξήγαγε πρόσφατα «ασκήσεις», προσθέτοντας ότι οι πυρηνικές δραστηριότητες της Τεχεράνης θα συζητηθούν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Για έναν μεσογειακό ενεργειακό σύνδεσμο έκανε λόγο ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στον Great Sea Interconnector (GSI). Δεσμευόμαστε για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/12/2025 - 20:26
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