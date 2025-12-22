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Πρόωρη αποπληρωμή χρέους €8,8 δισ. το 2026, συμπεριλαμβανομένων δανείων του δεύτερου μνημονίου
Οικονομία
19:48 - 22 Δεκ 2025

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους €8,8 δισ. το 2026, συμπεριλαμβανομένων δανείων του δεύτερου μνημονίου

Reporter.gr Newsroom
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Σε εκτεταμένες πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους, συνολικού ύψους 8,8 δισ. ευρώ, προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο για το 2026, σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της χώρας.

Για πρώτη φορά προβλέπεται η πρόωρη αποπληρωμή και δανείων που προέρχονται από το δεύτερο μνημόνιο, εξέλιξη με ισχυρό συμβολισμό αλλά και ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος. Ειδικότερα, από το πρώτο μνημόνιο αναμένεται να αποπληρωθούν πρόωρα 5,3 δισ. ευρώ, ενώ από το δεύτερο μνημόνιο 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση κατά 1 δισ. ευρώ τόσο στα έντοκα γραμμάτια όσο και στα ομόλογα, περιορίζοντας περαιτέρω το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Για τη χρηματοδότηση του σχεδίου, το Δημόσιο θα προχωρήσει σε νέες εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ, με την πρώτη έκδοση να τοποθετείται χρονικά εντός του Ιανουαρίου. Ταυτόχρονα, θα αξιοποιηθούν και τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας.

Σημειώνεται ότι, παρά τις πρόωρες αποπληρωμές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εντός του 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, κοντά στα 40 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το 2026 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσουν σταδιακά στα επίπεδα των 27-28 δισ. ευρώ, παραμένοντας πάντως επαρκή για τη διασφάλιση της χρηματοδοτικής σταθερότητας της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df4wnwabqx0h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 22/12/2025 - 19:51
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