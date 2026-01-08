Χρηστίδης: Αν εγκαταλείψουν οι αγρότες, τι θα γίνει η Ελλάδα; Θα τα εισάγουμε όλα;

Την ανάγκη να υπάρξει πραγματική στήριξη προς τους αγρότες, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή “Αταίριαστοι”, σημειώνοντας ότι κρέμεται η ζωή τους από τις κυβερνητικές αποφάσεις.

«Εμείς είμαστε οι αγρότες. Ό, τι τρώμε κάθε μέρα, ό, τι αγοράζουμε στα σουπερμάρκετ, ότι αγοράζουμε στις λαϊκές αγορές. Και θέλω να αναφερθώ και στους νέους αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί ούτε για το 2025 ούτε για τα προηγούμενα χρόνια. Εάν φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από την ύπαιθρο, γιατί δεν τους εξυπηρετεί πια το κόστος παραγωγής, δεν μπορούν να βγάλουν χρήματα για να ζήσουν τις οικογένειές τους, τι θα γίνει η Ελλάδα; Θα τα εισάγουμε όλα;», διερωτήθηκε.

Ο Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών έβαλλε κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι εργαλειοποιεί τα ζητήματα των αγροτών με κάθε τρόπο και ότι ποντάρει σε κοινωνικό αυτοματισμό.

«Να δώσει αυτά που χρειάζεται στους αγρότες για να στηριχτεί η πρωτογενής παραγωγή. Για να μην βλέπουμε αυτό το οποίο βλέπαμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, να λέει ο αγρότης ότι φεύγει το προιόν του με 20 λεπτά από το χωράφι και το βρίσκει στο σούπερ μάρκετ με 2 ευρώ», είπε και πρόσθεσε: «Η διαφορά στην τιμή που προτείνουμε εμείς στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα, έως τα 8,5 λεπτά που λέει κυβέρνηση, είναι 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Και όταν, ορθώς, δίνουμε αφορολόγητο πετρέλαιο σε μια σειρά κατηγοριών της πατρίδας μας που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και την ελληνική σημαία, αναφέρομαι και στη ναυτιλία, δεν πρέπει να στηρίξουμε και τον πρωτογενή τομέα με τον ίδιο τρόπο»;

Αναφέρθηκε, ακόμη, στα μείζονα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι χηρείας, με αφορμή την Ερώτηση που κατέθεσε προς την Υπουργό Εργασίας.

«Αδικημένες γυναίκες και άντρες, οι οποίοι υφίστανται από τον νόμο Κατρούγκαλου μία τεράστια αδικία γιατί σήμερα τους ζητά η κυβέρνηση, με μία ρύθμιση που έχει φέρει, να επιλέξουν μία από τις δύο εθνικές συντάξεις που δικαιούνται να πάρουν. Ή θα ζήσεις με αξιοπρέπεια ή θα δουλεύεις. Ένα από τα δύο μπορείς να κάνεις», σημείωσε.

Έθεσε, δε, και το θέμα της κίνησης και του κυκλοφοριακού χάους στην Αττική, υπενθυμίζοντας ότι «εμείς βάλαμε το ζήτημα στη Βουλή με την Επίκαιρη Επερώτηση που κάναμε στον Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επτά διαφορετικοί φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με το κυκλοφοριακό. Τρία διαφορετικά υπουργεία, η Τροχαία, η Περιφέρεια, ο Δήμος. Εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Ένας άνθρωπος που θέλει να φύγει από το Νέο Ηράκλειο για να έρθει στο Φάληρο για να κάνει τη δουλειά του, με ποιο άλλο μέσο μπορεί να κατέβει στον Κηφισό εκτός από το αυτοκίνητό του; Με κανένα άλλο. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα».

Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος που προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού, διαχώρισε την υπόθεση των Τεμπών και την απόδοση Δικαιοσύνης από την ενασχόληση με την πολιτική.

«Θέλουμε να αποδοθεί Δικαιοσύνη, να υπάρξει κάθαρση και αυτό είναι κάτι που το διεκδικήσαμε και με πολλές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και με την Εξεταστική Επιτροπή και με την Προανακριτική επιτροπή. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόσωπο, η κυρία Καρυστιανού, εν προκειμένω, επιλέγει να μπει στον πολιτικό στίβο. Από την ώρα που θα μπει στον πολιτικό στίβο, θα κριθεί και θα συζητήσουμε γύρω από τα ζητήματα της πολιτικής σε όλο της το φάσμα», υποστήριξε.

Και κατέληξε: «Εγώ πιστεύω στην πολιτική και δεν πιστεύω ούτε ότι όλοι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι, ούτε ότι όλοι οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι, οι βουλευτές, οι αγρότες μπαίνουν στο ίδιο σακί. Το λέω αυτό γιατί οι γενικεύσεις είναι επικίνδυνες. Δεν πρέπει να τις κάνουμε, αδικούν χιλιάδες κόσμου».