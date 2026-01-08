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«Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου»: Έντονη σύγκρουση Κωνσταντοπούλου - Καιρίδη και «εμπλοκή» Δένδια
Πολιτική
20:40 - 08 Ιαν 2026

«Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου»: Έντονη σύγκρουση Κωνσταντοπούλου - Καιρίδη και «εμπλοκή» Δένδια

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη λεκτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, προκαλώντας αναστάτωση στα έδρανα και την παρέμβαση του Νίκου Δένδια που ζήτησε συγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε την ώρα που η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας και αντιλήφθηκε ότι ο κ. Καιρίδης συνομιλούσε με διπλανό του βουλευτή. Η ίδια του απηύθυνε παρατήρηση, ζητώντας του να μιλά πιο χαμηλόφωνα, επισημαίνοντας ότι την ενοχλεί. Η ανταλλαγή φράσεων κλιμακώθηκε, με τον βουλευτή της ΝΔ να απαντά ειρωνικά και τελικά να απευθύνεται προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας με τη φράση «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε άμεσα, επαναλαμβάνοντας δημόσια τη φράση και καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του κ. Καιρίδη, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιτίθεται ακόμα και σε υπουργούς της ίδιας του της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «βρώμικη δουλειά». Παρά την πρόταση από την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να διαγραφεί η επίμαχη φράση από τα πρακτικά, η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε πως δεν επιθυμεί τη διαγραφή της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjf0fygaxht?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στην ένταση παρενέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης για την επίμαχη έκφραση, τονίζοντας ότι επρόκειτο για ατυχή διατύπωση. Ωστόσο, ο Δημήτρης Καιρίδης αντέδρασε και σε αυτή την παρέμβαση, δηλώνοντας ότι δεν χρειάζεται την προστασία κανενός, ούτε υπουργού, και αρνήθηκε τις αιχμές περί «δουλίτσας», απαντώντας με αιχμηρό ύφος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjfc1deajz5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 21:01
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