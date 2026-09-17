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Βουλή: Άρση ασυλίας για Αβραμόπουλο και Κωνσταντοπούλου με πολλά «παρατράγουδα»
Πολιτική
16:12 - 17 Σεπ 2026

Βουλή: Άρση ασυλίας για Αβραμόπουλο και Κωνσταντοπούλου με πολλά «παρατράγουδα»

Reporter.gr Newsroom
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Επεισοδιακή ήταν η συνεδρίαση της Βουλής για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς και του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλου, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να ανοίγει – εκ νέου- το μέτωπο της αντιπαράθεσης της με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη.

Στην ψηφοφορία για την κ. Κωνσταντοπούλου, από τους 265 βουλευτές που συμμετείχαν, 175 ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας και 90 κατά.

Για τον κ. Αβραμόπουλο, επί 266 ψηφισάντων, 264 τάχθηκαν υπέρ της άρσης της ασυλίας, ενώ δύο βουλευτές δήλωσαν «παρών».

Η υπόθεση που αφορά την κ. Κωνσταντοπούλου συνδέεται με μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμηση, ενώ στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου η διαδικασία σχετίζεται με ευρωπαϊκό ένταλμα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής είχε εισηγηθεί κατά πλειοψηφία την άρση της ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου, ενώ για τον κ. Αβραμόπουλο η εισήγηση ήταν ομόφωνη. Ο ίδιος είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές και να παρουσιάσει τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν έχει σχέση με τις πράξεις που διερευνώνται.

Το υπόμνημα Αβραμόπουλου

Στο υπόμνημά του προς την Ολομέλεια, ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις παράνομες πράξεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, ουδέποτε συμμετείχε, άμεσα ή έμμεσα, σε παράνομη ενέργεια ούτε ενήργησε για την εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων οποιουδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν επιδιώκει την προστασία της βουλευτικής του ιδιότητας από τη δικαστική διερεύνηση, αλλά, όπως ανέφερε, τη δυνατότητα να συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και να παρουσιάσει τα πραγματικά στοιχεία της υπόθεσης.

Ο κ. Αβραμόπουλος έχει δηλώσει ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ότι αναμένει πως η πλήρης διερεύνηση θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της αλήθειας.

Η αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου – Καιρίδη

Η συζήτηση στην Ολομέλεια διεξήχθη σε υψηλούς τόνους, με την κ. Κωνσταντοπούλου να χαρακτηρίζει τη μήνυση σε βάρος της «ψευδομήνυση» και να κάνει λόγο για πολιτική στοχοποίησή της από τη ΝΔ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε ζητήσει την αναβολή της διαδικασίας, προκειμένου να παραστεί ως συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Το αίτημά της απορρίφθηκε, καθώς, σύμφωνα με την απάντηση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, η σχετική δικογραφία πρέπει να εξεταστεί εντός της προβλεπόμενης τρίμηνης προθεσμίας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου στράφηκε και κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η στάση του στο ζήτημα της αναβολής διευκολύνει, όπως είπε, την κυβέρνηση. Παράλληλα, επέκρινε τη ΝΔ για τη στάση της απέναντι στην υπόθεση Αβραμόπουλου και την έρευνα για το Qatargate.

Στη συζήτηση παρενέβη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος υποστήριξε ότι η υπόθεση εντάσσεται, κατά την άποψή του, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής στοχοποίησης της κ. Κωνσταντοπούλου.

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι επιχειρεί να μεταφέρει την πολιτική αντιπαράθεση στη διαδικασία άρσης της ασυλίας και έκανε λόγο για «κραυγές» και «άσφαιρα πυρά».

Ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου αφορά περίοδο κατά την οποία ο ίδιος ήταν ιδιώτης και όχι το διάστημα κατά το οποίο διετέλεσε Ευρωπαίος επίτροπος, ενώ τόνισε ότι η Βουλή δεν είναι αρμόδια να κρίνει την ουσία της υπόθεσης.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με εκατέρωθεν αιχμηρές αναφορές, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, παρενέβη ζητώντας να αποφεύγονται αναφορές σε ζητήματα ψυχικής υγείας στην κοινοβουλευτική συζήτηση και κάλεσε τους βουλευτές να επιδεικνύουν την απαιτούμενη θεσμική ευθύνη.

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