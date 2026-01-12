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Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας–Ισπανίας εν μέσω διεθνών αναταράξεων
Πολιτική
22:55 - 12 Ιαν 2026

Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδας–Ισπανίας εν μέσω διεθνών αναταράξεων

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Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Ισπανίας, αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη, στον απόηχο και των πρόσφατων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ενιαία στάση στο ζήτημα της Γροιλανδίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα υπάρξουν λύσεις αμοιβαία επωφελείς, οι οποίες δεν θα θέσουν υπό αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε ότι οι ευρωατλαντικές σχέσεις δεν είναι κάτι αμφίσημο και παραμένουν στρατηγικής σημασίας.

Αναφορικά με τη Βενεζουέλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η δημοκρατική μετάβαση της χώρας. Ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι επιδιώκεται συνεργασία με την προσωρινή πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ο διάλογος και με την αντιπολίτευση.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει την πρότασή του για τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο θα επενδύει σε κοινές αμυντικές προμήθειες και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Σε γενικές γραμμές, το κλίμα της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα θετικό, με την Ισπανία να εκφράζει τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για την προεδρία του Eurogroup. Παράλληλα, οι δύο χώρες εμφανίζονται σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμισμένες σε ζητήματα που αφορούν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την αγροτική πολιτική.

Όπως τονίστηκε, επιχειρείται η διαμόρφωση κοινής φωνής του Ευρωπαϊκού Νότου, με τους δύο ηγέτες να εμφανίζονται έτοιμοι να συμπεριλάβουν και άλλα κράτη της Μεσογείου σε αυτή την πρωτοβουλία. Συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν, τέλος, και για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας, στον οποίο απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί τη χώρα μας με αφορμή τα εγκαίνια του Τατοΐου.

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