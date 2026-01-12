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Μητσοτάκης - Σάντσεθ: Ενίσχυση διμερών σχέσεων και κοινή στρατηγική σε ασφάλεια, οικονομία και περιβάλλον
Πολιτική
15:50 - 12 Ιαν 2026

Μητσοτάκης - Σάντσεθ: Ενίσχυση διμερών σχέσεων και κοινή στρατηγική σε ασφάλεια, οικονομία και περιβάλλον

Reporter.gr Newsroom
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Σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ισπανός ομόλογός του Πέδρο Σάντσεθ τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας – Ισπανίας σε μια σειρά κρίσιμων τομέων, όπως η ασφάλεια, η οικονομία, η ενέργεια, η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή.

«Η παρουσία μου εδώ εκπέμπει το μήνυμα να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι κοινές μας αντιλήψεις», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία διεθνούς αβεβαιότητας και με μεγάλη ατζέντα θεμάτων. «Μιλήσαμε για την Ουκρανία, παραμένουμε όλοι προσηλωμένοι στην ειρήνη, αναφερθήκαμε στη Μέση Ανατολή και θεωρούμε τον αφοπλισμό της Χαμάς προϋπόθεση για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία, είναι έτοιμη να δώσει το παρών για την επόμενη μέρα», πρόσθεσε.

Ο Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε στην οικονομική σημασία της συμφωνίας Mercosur και υπογράμμισε τις στενές οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ισπανίας. «Η Ελλάδα έχει περάσει από την κρίση του ευρώ και σήμερα προεδρεύει στον Eurogroup. Και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουμε παράλληλα την ανάπτυξη και το εξωτερικό μας χρέος, αποτελώντας παράδειγμα καλής διαχείρισης», σημείωσε. Παράλληλα τόνισε ότι η συνεργασία σε θέματα κοινής ασφάλειας, πολιτικής άνθρακα, αγροτικής πολιτικής, μετανάστευσης και κλιματικής αλλαγής είναι κρίσιμη για την Ευρώπη, ενώ οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές προοπτικές για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Σάντσεθ στην αλληλεγγύη των Ελλήνων πυροσβεστών, που συνέβαλαν το καλοκαίρι στην αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία, τονίζοντας ότι τέτοιες πρωτοβουλίες «εκπέμπουν ελπίδα για τις κοινωνίες μας».

Σημειώνεται πως η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων κυριάρχησαν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

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