Καρυστιανού: «Το Σύνταγμα σε Κατάσταση Πολιορκίας» – Το νέο κίνημα ανοίγει ρήγμα στο πολιτικό τοπίο

Κυβερνητικοί κύκλοι τονίζουν ότι «αναμένουν να δουν συγκεκριμένες θέσεις», υπογραμμίζοντας πως η «αντιπολιτική» δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα της χώρας. Προηγήθηκε η ηχηρή ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού με τίτλο «Το Σύνταγμα σε κατάσταση πολιορκίας», η οποία αποτυπώνει το πρώτο πολιτικό στίγμα του εγχειρήματος, ταυτίζοντας το σύνολο του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος με τη διαφθορά και τη θεσμική εκτροπή.

Στην ανάρτηση γίνεται λόγος για απαξίωση του πολίτη, καταγγελία της συμφωνίας EU–Mercosur ως πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα και τη διατροφική ασφάλεια, αλλά και σφοδρή κριτική στο νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κεντρικό αίτημα αποτελεί η άμεση συνταγματική αναθεώρηση, με κατάργηση του άρθρου 86, της βουλευτικής ασυλίας και θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η Καρυστιανού τοποθετεί απέναντί της τόσο την κυβέρνηση όσο και την αντιπολίτευση, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι στο νέο της κίνημα δεν θα συμμετέχει κανένας εν ενεργεία πολιτικός. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται κάθε σενάριο συμπόρευσης με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, ενώ σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ οι επιθέσεις της προκαλούν έντονη δυσφορία και απορρίπτεται η εξίσωση τους με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, το εγχείρημα Καρυστιανού φαίνεται να απειλεί κυρίως τα λεγόμενα αντισυστημικά κόμματα, όπως η Πλεύση Ελευθερίας, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Φωνή Λογικής, αλλά και το υπό διαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν και τα παραδοσιακά κόμματα δεν φαίνεται να χάνουν άμεσα ψηφοφόρους, εκτιμάται ότι η νέα κίνηση μπορεί να επαναφέρει στις κάλπες πολίτες που απείχαν τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας το εκλογικό τοπίο ακόμη πιο ρευστό.

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