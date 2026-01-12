ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ασφάλεια
Πολιτική
21:30 - 12 Ιαν 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ασφάλεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επίσκεψη στην Ισπανία πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε νωρίτερα με τον Ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ και αμέσως μετά μετέβη στο Βασιλικό Ανάκτορο Θαρθουέλα όπου έγινε δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Φελίπε έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνόδευε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης και ο επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Μίλτων Νικολαΐδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και της άμυνας, καθώς και για ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο συντονισμός Ελλάδας και Ισπανίας σε ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την υλοποίηση των συστάσεων της έκθεσης Ντράγκι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Draghi και Letta, δίνοντας έμφαση στον τομέα της άμυνας και κοινών αμυντικών έργων, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συλλογικής ασφάλειας, καθώς και διερεύνησης προοπτικής ελληνοϊσπανικών συνεργειών στην άμυνα.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα και πρωτοβουλίες των δύο χωρών που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα, καθώς και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmtb1vdbe01?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στις 17 Ιανουαρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Στις 17 Ιανουαρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Γιατί τινάχθηκε στον αέρα η συνάντηση αγροτών – πρωθυπουργού και ποιοι συμμετέχουν στο νέο ραντεβού
Πολιτική

Γιατί τινάχθηκε στον αέρα η συνάντηση αγροτών – πρωθυπουργού και ποιοι συμμετέχουν στο νέο ραντεβού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη
Ειδήσεις

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό
Ανεμοδείκτης

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Σάντσεθ για πυρκαγιές: Δραματική η κατάσταση - Τέσσερα ελληνικά Canadair στην Ισπανία
Ειδήσεις

Σάντσεθ για πυρκαγιές: Δραματική η κατάσταση - Τέσσερα ελληνικά Canadair στην Ισπανία

Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και σε συνεργασία με Σαμαρά
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και σε συνεργασία με Σαμαρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 16:58

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

Πολιτική
25/07/2026 - 16:15

ΚΚΕ για τους Patriot: Η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο

Πολιτική
25/07/2026 - 15:59

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: «Το ελληνικό καλοκαίρι έγινε πολυτέλεια για τους Έλληνες»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 15:23

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αλλοδαπός με χειροβομβίδα: Έρευνα για πιθανή επίθεση στον Ισίδωρο Ντογιάκο

Ειδήσεις
25/07/2026 - 15:08

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

Φορολογία
25/07/2026 - 15:05

ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Ειδήσεις
25/07/2026 - 14:35

Ινδία: Υπέβαλε την παραίτησή του ο υπουργός Παιδείας μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις των νέων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 14:10

Η τεχνολογία μπαίνει στα ευρωπαϊκά χωράφια: Πρωταθλητές οι Βόρειοι, ουραγός η Ελλάδα στη γεωργία ακριβείας

Επιχειρήσεις
25/07/2026 - 13:40

«Deal-μαμούθ» 200 δισ. δολαρίων: Samsung και Broadcom ενώνουν δυνάμεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Αθήνας και Λευκωσίας στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

Οικονομία
25/07/2026 - 12:40

Φρένο στην ακρίβεια με μειώσεις έως 20%: Από Δευτέρα 27/7 οι δεσμευτικές προτάσεις των επιχειρήσεων

Πολιτική
25/07/2026 - 12:15

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:52

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Οικονομία
25/07/2026 - 11:45

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:30

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Πολιτική
25/07/2026 - 11:15

Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26/7

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:57

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Ακίνητα
25/07/2026 - 10:45

Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται τα ενοίκια και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

Οικονομία
25/07/2026 - 10:32

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

Οικονομία
25/07/2026 - 10:25

Economist: Πώς συνήθισαν οι επενδυτές να ζουν με τον πληθωρισμό «στα ύψη»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:24

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 10:16

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Από θέσεως...
25/07/2026 - 10:13

Ένας κόσμος που αλλάζει

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/07/2026 - 10:10

Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ Για το αύριο της Αττικής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/07/2026 - 08:30

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 22:57

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
24/07/2026 - 22:40

Τα «διόδια» του Ορμούζ και η νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 22:09

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ