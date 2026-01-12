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Στρώνεται το έδαφος για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Τουρκία
Πολιτική
22:00 - 12 Ιαν 2026

Στρώνεται το έδαφος για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Όλο και πιο κοντά φαίνεται να βρίσκεται το τετ α τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς οι διπλωματικές διεργασίες Αθήνας και Άγκυρας εντείνονται.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα αλλά και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, στη συνομιλία τέθηκε και το ζήτημα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο συνδέεται άμεσα με την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία και τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθεί έως τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς ακολούθως ξεκινά η περίοδος της νηστείας του Ραμαζανιού.

Σημειώνεται ότι η πολύμηνη καθυστέρηση της συνάντησης συνέβαλε στη δημιουργία εντυπώσεων διπλωματικής αδράνειας, πυροδοτώντας παράλληλα ανησυχίες ότι η περίοδος των λεγόμενων «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ενδέχεται να βαίνει προς το τέλος της. Τον Σεπτέμβριο είχε προγραμματιστεί συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ωστόσο η συνάντηση ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή, κατόπιν απόφασης της τουρκικής πλευράς.

Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση για τη διαμόρφωση της λεγόμενης «θετικής ατζέντας», η οποία περιλαμβάνει τομείς χαμηλής πολιτικής και συνεργασίας, με στόχο τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Σε κάθε περίπτωση, το έδαφος για τη συνάντηση των δύο ηγετών προετοιμάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται ραγδαία, με εξελίξεις που έχουν άμεσες και έμμεσες προεκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στο Αιγαίο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmts939a3rd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 12/01/2026 - 22:13
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