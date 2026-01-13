Άδικο το παιχνίδι της μοίρας με τον Φαραντούρη

Είναι μάλλον άδικο να συζητεί κανείς πολύ σοβαρά για τα όσα εκτυλίσσονται στο χώρο της αντιπολίτευσης με αφορμή μερικές μόνο κουβέντες (προς το παρόν) της Μαρίας Καρυστιανού.

Όμως η ιστορία του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη προσδίδει στην υπόθεση και ένα εξαιρετικά χαριτωμένο στοιχείο. Ο εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ (του Κασσελάκη, μην το λησμονούμε) ευρωβουλευτής έσπευσε να λάβει επίκαιρη θέση και να δηλώσει πίστη και αφοσίωση στην Καρυστιανού. Διαγράφηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και περίμενε στο ακουστικό του, μάταια όμως.

Η επίδοξη αρχηγός δήλωσε ότι δεν έχουν θέση δίπλα της ήδη εκλεγμένα πρόσωπα. Οπότε Φαραντούρης γιοκ και στα κρύα του λουτρού. Αναμένονται φυσικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πρόσωπα που θα παρουσιάσει προσεχώς η Μαρία Καρυστιανού. Όλα δείχνουν ότι οι υψηλές προσδοκίες είναι δικαιολογημένες, όχι αναγκαστικά στο πολιτικό πεδίο…