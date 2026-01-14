Στον Λευκό Οίκο το μέλλον της Γροιλανδίας: Oι ΗΠΑ απέναντι σε Δανία και Ευρώπη

Κρίσιμες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις πιέσεις της για τον έλεγχο της Γροιλανδίας, προκαλώντας σοβαρούς τριγμούς στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Δανία, τη Γροιλανδία και συνολικά την Ευρώπη. Στις διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχουν η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότσφελντ και ο Δανός ομόλογός της Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, οι οποίοι θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, μετά το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλαν ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν και η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν, εμφανιζόμενοι ενωμένοι απέναντι στις επανειλημμένες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «ανάληψης ελέγχου» του αρκτικού νησιού. «Αν πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Δανία, διαλέγουμε τη Δανία», δήλωσε κατηγορηματικά ο Νίλσεν, ενώ η Φρέντερικσεν μίλησε για «απολύτως απαράδεκτες πιέσεις» από έναν στενό σύμμαχο, προειδοποιώντας ότι τα δυσκολότερα ίσως δεν έχουν έρθει ακόμη.

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια εκφράζει την επιθυμία να εντάξει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι το νησί είναι ζωτικής σημασίας για την αμερικανική εθνική ασφάλεια λόγω της στρατηγικής του θέσης και του ορυκτού του πλούτου. Πρόσφατα μάλιστα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ακόμη κι αν αυτό οδηγήσει σε σοβαρή κρίση εντός του ΝΑΤΟ.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι βαθιές. Ο Ίαν Λέσερ του German Marshall Fund σημειώνει στο CNBC ότι μια αποτυχία εκτόνωσης της κρίσης δεν απειλεί μόνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ, αλλά «την ίδια την ύπαρξη της Συμμαχίας όπως τη γνωρίζουμε». Η Δανία έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της Γροιλανδίας θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, καθώς θα υπονόμευε τον πυρήνα της συλλογικής άμυνας.

Παράλληλα, Ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να στηρίξουν δημόσια τη Γροιλανδία. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας τόνισαν ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της» και ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν για το μέλλον της. Το μήνυμα ήταν σαφές: η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά και όχι μέσω μονομερών επιδιώξεων.

Οι συνομιλίες στον Λευκό Οίκο αναμένεται να δείξουν αν υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού — μέσω ενίσχυσης της άμυνας της Γροιλανδίας και οικονομικών ανταλλαγμάτων — ή αν η κρίση θα οδηγηθεί σε ανοιχτή ρήξη με απρόβλεπτες συνέπειες για τη διατλαντική συμμαχία.

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