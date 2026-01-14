Δίκη Predator: Καταθέσεις για άτυπη σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτών πριν την εμπλοκή της ΕΥΠ

Σε «άτυπη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού φορέα» αναφέρθηκε στην κατάθεσή της στη δίκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλλου. Περιγράφοντας την ερευνητική δουλειά που πραγματοποίησε μαζί με τον Τάσο Τέλλογλου, υποστήριξε ότι από τη δημοσιογραφική έρευνα προέκυψε πως αρχικά λειτούργησε ένα μεικτό σχήμα, το οποίο στη συνέχεια πέρασε υπό τον έλεγχο της ΕΥΠ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του δικαστηρίου, η μάρτυρας σημείωσε ότι το ΚΕΤΥΑΚ αποτέλεσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν, το κεντρικό σημείο εγκατάστασης του συστήματος, διευκρινίζοντας πως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από διασταυρωμένες πηγές και όχι από εικασίες. Όπως είπε, την περίοδο 2020-2021 υπήρξε ένα μεταβατικό στάδιο, ενώ το 2022 το σύστημα φέρεται να πέρασε πλήρως στην ΕΥΠ.

Η έρευνα, όπως ανέφερε, βασίστηκε σε επαφές με εργαζόμενους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε συνεργασία με δημοσιογράφους σε χώρες όπως το Ισραήλ και η Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπήρξαν πρόσωπα –ακόμη και υπουργοί– που παραδέχθηκαν πως πάτησαν τον επίμαχο σύνδεσμο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει ονόματα λόγω απορρήτου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος προμήθειας του λογισμικού, λέγοντας ότι σύμφωνα με πληροφορίες ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ, με επιπλέον χρέωση 150.000 ευρώ για κάθε δέκα στόχους, ποσά που φέρεται να καλύφθηκαν μέσω απόρρητων συμβάσεων.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι η έρευνα συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης, με νέες διασταυρώσεις στοιχείων μετά από προηγούμενη κατάθεση μάρτυρα, ενώ επιβεβαιώθηκε συνεργασία προσώπου που κατονομάστηκε με την ΕΥΠ, έναντι μηνιαίας αμοιβής.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας έθεσαν ζήτημα κλήτευσης νέων μαρτύρων, με το δικαστήριο να διευκρινίζει ότι η παρούσα διαδικασία δεν διερευνά τη λειτουργία της ΕΥΠ. Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 19 Ιανουαρίου.