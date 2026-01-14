ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δίκη Predator: Καταθέσεις για άτυπη σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτών πριν την εμπλοκή της ΕΥΠ
Πολιτική
11:21 - 14 Ιαν 2026

Δίκη Predator: Καταθέσεις για άτυπη σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτών πριν την εμπλοκή της ΕΥΠ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε «άτυπη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού φορέα» αναφέρθηκε στην κατάθεσή της στη δίκη για τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλλου. Περιγράφοντας την ερευνητική δουλειά που πραγματοποίησε μαζί με τον Τάσο Τέλλογλου, υποστήριξε ότι από τη δημοσιογραφική έρευνα προέκυψε πως αρχικά λειτούργησε ένα μεικτό σχήμα, το οποίο στη συνέχεια πέρασε υπό τον έλεγχο της ΕΥΠ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του δικαστηρίου, η μάρτυρας σημείωσε ότι το ΚΕΤΥΑΚ αποτέλεσε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν, το κεντρικό σημείο εγκατάστασης του συστήματος, διευκρινίζοντας πως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από διασταυρωμένες πηγές και όχι από εικασίες. Όπως είπε, την περίοδο 2020-2021 υπήρξε ένα μεταβατικό στάδιο, ενώ το 2022 το σύστημα φέρεται να πέρασε πλήρως στην ΕΥΠ.

Η έρευνα, όπως ανέφερε, βασίστηκε σε επαφές με εργαζόμενους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε συνεργασία με δημοσιογράφους σε χώρες όπως το Ισραήλ και η Βόρεια Μακεδονία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπήρξαν πρόσωπα –ακόμη και υπουργοί– που παραδέχθηκαν πως πάτησαν τον επίμαχο σύνδεσμο, χωρίς ωστόσο να μπορεί να δώσει ονόματα λόγω απορρήτου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κόστος προμήθειας του λογισμικού, λέγοντας ότι σύμφωνα με πληροφορίες ανήλθε σε 7 εκατ. ευρώ, με επιπλέον χρέωση 150.000 ευρώ για κάθε δέκα στόχους, ποσά που φέρεται να καλύφθηκαν μέσω απόρρητων συμβάσεων.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι η έρευνα συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης, με νέες διασταυρώσεις στοιχείων μετά από προηγούμενη κατάθεση μάρτυρα, ενώ επιβεβαιώθηκε συνεργασία προσώπου που κατονομάστηκε με την ΕΥΠ, έναντι μηνιαίας αμοιβής.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας έθεσαν ζήτημα κλήτευσης νέων μαρτύρων, με το δικαστήριο να διευκρινίζει ότι η παρούσα διαδικασία δεν διερευνά τη λειτουργία της ΕΥΠ. Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 19 Ιανουαρίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιερρακάκης: Ρεκόρ εμπιστοσύνης στις αγορές - Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα με την έκδοση 10ετούς ομολόγου
Οικονομία

Πιερρακάκης: Ρεκόρ εμπιστοσύνης στις αγορές - Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα με την έκδοση 10ετούς ομολόγου

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Διοικητικό χάος και απαρχαιωμένος εξοπλισμός πίσω από το blackout
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Διοικητικό χάος και απαρχαιωμένος εξοπλισμός πίσω από το blackout

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα
Πολιτική

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου
Ειδήσεις

Κομισιόν: Καλεί Ισπανία και Ουγγαρία να ενισχύσουν τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή
Πολιτική

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
27/07/2026 - 13:31

ΤτΕ: Αύξηση κατά €223,5 δισ. οι νέες καταθέσεις – Εκτοξεύθηκαν οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 13:26

ΕΒΕΑ: Ξεκινά ο Διαγωνισμός Καινοτομίας «Greece – Türkiye Hackathon 2026»

Εμπορεύματα
27/07/2026 - 13:18

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 85$ το Brent

Ναυτιλία
27/07/2026 - 13:18

Μνημόνιο στρατηγικής σημασίας μεταξύ ΝΕΕ και ΕΛΙΜΕ: Νέα δυναμική για τη «ναυτική» Ελλάδα

Πολιτική
27/07/2026 - 13:08

Πιερρακάκης στη Βουλή: Η Ελλάδα του αύριο δεν μπορεί να χτιστεί με τα εργαλεία του χθες

Εργασιακά
27/07/2026 - 12:59

Κεραμέως: Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας

Πολιτική
27/07/2026 - 12:55

ΠΑΣΟΚ για Ελλάδα 2.0 & Ταμείο Ανάκαμψης: Xαμένη ευκαιρία και για το διαδίκτυο και τη συνδεσιμότητα (video)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:54

Πυρκαγιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης - Δεν απειλούνται κατοικίες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:52

Κάζιμιρ (ΕΚΤ): Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο – Δεν έχουμε τελειώσει με τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:40

Συναγερμός στην Ακαδημίας: Τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία – Αποκλείστηκε η περιοχή

Αναλύσεις
27/07/2026 - 12:32

Citi «ψηφίζει» Eurobank: Τιμή στόχος 5 ευρώ και περιθώριο ανόδου 14,7%

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:31

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Ειδήσεις
27/07/2026 - 12:22

Πούτιν: Η Ουκρανία θα χάσει αργά ή γρήγορα τα δυτικά της εδάφη

Αυτοδιοίκηση
27/07/2026 - 12:20

Δήμος Αθηναίων: 20 νέα μικρά απορριμματοφόρα στη μάχη της καθαριότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/07/2026 - 12:11

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ναυτιλία
27/07/2026 - 12:07

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επ. Ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα για τιμολογιακές πρακτικές και πιθανές συμπράξεις

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 12:02

ΕΚΤΕΡ: Μεταβολή ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου - Πούλησε ο Αθ. Σίψας

Πολιτική
27/07/2026 - 11:58

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/07/2026 - 11:55

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:53

Ζελένσκι: Περιοδεία σε Ουάσινγκτον και Λονδίνο με σκοπό την αμυντική ενίσχυση της Ουκρανίας

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:44

Qualco: Μέρισμα €0,045/μτχ. για τη χρήση 2025

Οικονομία
27/07/2026 - 11:37

Θεοδωρικάκος: Μείωση 15 λεπτών στο ντίζελ, έως 20% σε βασικά προϊόντα – Προειδοποίηση για δύσκολο χειμώνα

Τεχνολογία
27/07/2026 - 11:36

Πώς μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι ηθική η Τεχνητή Νοημοσύνη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:33

Πειραιώς: Γεωπολιτικές εντάσεις και El Niño ωθούν υψηλότερα τις τιμές των αγροτικών προϊόντων

Ναυτιλία
27/07/2026 - 11:27

COSCO HELLAS: Είκοσι χρόνια από την ημέρα που σηματοδότησε τη νέα εποχή του Πειραιά

Αναλύσεις
27/07/2026 - 11:25

XA: Η ζώνη των 2.520-2.541 μονάδων αποτελεί την πρώτη ισχυρή αντίσταση

Ανακοινώσεις
27/07/2026 - 11:20

Αγορά 1.425.000 μετοχών Bally’s Intralot από την Deutsche Bank

Ειδήσεις
27/07/2026 - 11:19

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/07/2026 - 11:16

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση κίνησης στο α' εξάμηνο στους αυτοκινητόδρομους - Ρεκόρ διελεύσεων στην Αττική Οδό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/07/2026 - 11:07

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ