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O Μητσοτάκης απέφυγε να διαψεύσει την αγορά του Predator από το ελληνικό κράτος
Πολιτική
08:55 - 07 Σεπ 2026

O Μητσοτάκης απέφυγε να διαψεύσει την αγορά του Predator από το ελληνικό κράτος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε οποιαδήποτε ουσιώδη αναφορά στο ζήτημα των υποκλοπών κατά τη διήμερη παρουσία του στη ΔΕΘ, ωστόσο, δέχθηκε μία κρίσιμη ερώτηση την οποία δεν απάντησε με ξεκάθαρο τρόπο.

Στη συνέντευξη Τύπου της Κυριακής ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε συγκεκριμένα: «Εσείς, σαν Πρωθυπουργός, είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν έχει προμηθευτεί κάποια κρατική αρχή το συγκεκριμένο λογισμικό;»

Η απάντησή του έχει ενδιαφέρον, καθώς για ακόμα μία φορά απέφυγε να προχωρήσει σε κατηγορηματική διάψευση:

«Νομίζω ότι δεν έχω πρόθεση να μπω σε δημόσια συζήτηση με κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρωτόδικα καταδικασμένος και ο οποίος έχει το δικαίωμα σε δεύτερο βαθμό να διεκδικήσει την αθώωσή του. Δεν μπαίνω σε δημόσιο διάλογο ούτε έχω καμιά πρόθεση να απαντήσω περαιτέρω για το ζήτημα αυτό. Θα ξαναπώ μόνο ότι αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση η οποία ήρθε στην επιφάνεια πριν από τέσσερα χρόνια, θέλω να θυμίσω, το καλοκαίρι του 2022. Εχω απαντήσει επανειλημμένα στο Κοινοβούλιο όσες φορές έχω ερωτηθεί. Η υπόθεση αυτή έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη και σε ανώτατο βαθμό ως προς το ζήτημα της όποιας σύνδεσης με κρατικές υπηρεσίες, αλλά και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία πηγαίνει σε δεύτερο βαθμό όσον αφορά τις καταδίκες τεσσάρων προσώπων. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το ζήτημα αυτό, νομίζω ότι έχω εξαντλήσει επανειλημμένα αυτά τα οποία έχω να πω για το ζήτημα των υποκλοπών», απάντησε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε λοιπόν να αφήσει το ερώτημα αν το ελληνικό κράτος προμηθεύτηκε το κακόβουλο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, να πλανάται...

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