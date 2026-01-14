Πιερρακάκης: Ρεκόρ εμπιστοσύνης στις αγορές - Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα με την έκδοση 10ετούς ομολόγου

Η Ελλάδα εξέδωσε νέο 10ετές ομόλογο ύψους 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, χαμηλότερη από την περσινή, παρά την άνοδο των ευρωπαϊκών επιτοκίων. Η έκδοση σημείωσε ρεκόρ ενδιαφέροντος, με προσφορές 49,5 δισ. ευρώ από 330 επενδυτές, το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί για ελληνικό ομόλογο. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την αξία της επενδυτικής βαθμίδας και μεταφράζεται σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, περισσότερη ανάπτυξη και μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα.

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας αναλυτικά: «Η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους κατέρριψε πολλά ρεκόρ. Η χώρα δανείστηκε €4 δισ. με απόδοση 3,47%, έναντι 3,63% πέρυσι, την ώρα που τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξήθηκαν κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές:

49,5 δισ. προσφορές,

330 επενδυτές

Το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση.

Είναι η πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας. Στην πράξη, σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη, σταθερότητα και ελπίδα».