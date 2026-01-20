ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα» του Ντόναλντ Τραμπ – Δομή, πρόσωπα και αντιδράσεις
Ειδήσεις
13:15 - 20 Ιαν 2026

Το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα» του Ντόναλντ Τραμπ – Δομή, πρόσωπα και αντιδράσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προωθεί τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς οργάνου με την ονομασία Board of Peace (Συμβούλιο Ειρήνης), το οποίο φιλοδοξεί να επιβλέψει την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Λωρίδα της Γάζας και, σε δεύτερο χρόνο, να επεκτείνει τη δράση του και σε άλλες διεθνείς συγκρούσεις. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με προσχέδιο του ιδρυτικού του χάρτη που είδαν το Reuters και το Bloomberg, συγκεντρώνει ήδη έντονες αντιδράσεις, τόσο λόγω της θεσμικής του μορφής όσο και λόγω της συγκέντρωσης εξουσιών στο πρόσωπο του ίδιου του Τραμπ.

Η δομή και η εξουσία του Συμβουλίου

Σύμφωνα με το προσχέδιο, ο Τραμπ θα είναι επικεφαλής και πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης, με καθοριστικό ρόλο σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις:

  • θα αποφασίζει ποια κράτη μπορούν να ενταχθούν,
  • πότε και πού θα συνεδριάζει το όργανο,
  • πότε θα διεξάγονται ψηφοφορίες,
  • και θα έχει τον τελικό λόγο σε κάθε απόφαση.

Η συμμετοχή στο Συμβούλιο μπορεί να είναι δωρεάν για τρία χρόνια, ωστόσο κράτη που θα καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον πρώτο χρόνο εξασφαλίζουν μόνιμη έδρα. Τα χρήματα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα κατευθυνθούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία εκτιμάται από την Παγκόσμια Τράπεζα ότι θα κοστίσει περίπου 53 δισ. δολάρια.

Τα βασικά όργανα και τα πρόσωπα-κλειδιά

Το νέο σύστημα διακυβέρνησης για τη Γάζα προβλέπει τρία επίπεδα:

- Το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace)
Πρόκειται για το ευρύτερο πολιτικό σώμα, αποτελούμενο αποκλειστικά από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων. Ο αριθμός των προσκλήσεων ξεπερνά τις 60 χώρες, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για τη λειτουργικότητα και τη συνοχή του οργάνου.

Μεταξύ όσων έχουν λάβει πρόσκληση ή έχουν αποδεχθεί συμμετοχή περιλαμβάνονται:

- Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας

- Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ

- Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας (δήλωσε δημόσια ότι θα συμμετάσχει)

- Μαρκ Κάρνεϊ, πρωθυπουργός του Καναδά (σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ)

- Βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ΄ του Μαρόκου, ο πρώτος Άραβας ηγέτης που αποδέχθηκε

- Ηγέτες από Βιετνάμ, Καζακστάν, Ουγγαρία και Αργεντινή

- Πρόσκληση έλαβαν επίσης ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν)

Σημειώνεται ότι πρόσκληση, για να συμμετάσχουν στο επονομαζόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», έχουν λάβει η Ελλάδα και η Κύπρος.

    Η Γαλλία, με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει προς το παρόν, επικαλούμενη ανησυχίες για τη συμβατότητα του οργάνου με τις αρχές και τη δομή του ΟΗΕ.

    {https://exchange.glomex.com/video/v-dfsu45dabwtl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

    - Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Ειρήνης (Executive Board of Peace)
    Αυτό είναι το πιο ισχυρό και λειτουργικό όργανο, υπεύθυνο για την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου στη Γάζα. Εδώ βρίσκονται τα πιο καθοριστικά πρόσωπα:

    Από τις ΗΠΑ και το περιβάλλον Τραμπ:

    - Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

    - Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή

    - Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, γνωστός μεγιστάνας ακινήτων

      Διεθνείς και οικονομικοί παράγοντες:

      - Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

      - Μαρκ Ρόουαν, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επενδυτής

      - Ατζάι Μπάνγκα, πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας

        Περιφερειακοί και αραβικοί παράγοντες (κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ):

        - Αλί αλ-Θαουάντι, Καταριανός διπλωμάτης

        - Χασάν Ρασίντ, επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών

        - Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας

        - Το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου

        Επικεφαλής ορίστηκε ο Νικολάι Μλαντένοφ, Βούλγαρος διπλωμάτης με έδρα τα ΗΑΕ. Ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός: λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στο Συμβούλιο Ειρήνης, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και την Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση της καθημερινότητας στη Γάζα.

          Αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις

          Η σύνθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.
          Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συγκρότηση του οργάνου δεν συντονίστηκε με το Ισραήλ και αντιβαίνει στην ισραηλινή πολιτική, κυρίως λόγω της συμμετοχής της Τουρκίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου.

          Ακόμη πιο σκληροί ήταν ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργός Οικονομικών, που χαρακτήρισε το Συμβούλιο «κακή συμφωνία» και ζήτησε στρατιωτική διοίκηση της Γάζας και ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που πρότεινε μαζική «εθελοντική μετανάστευση» Παλαιστινίων αντί διεθνών επιτροπών.

          Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αποτελεί μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια προσωποκεντρικής διεθνούς διακυβέρνησης, με έντονη αμερικανική και επιχειρηματική παρουσία και περιορισμένη θεσμική νομιμοποίηση. Παρά τη συμμετοχή βαρέων ονομάτων της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας, παραμένει ασαφές πώς η συγκέντρωση εξουσίας, οι οικονομικοί όροι συμμετοχής και οι βαθιές διαφωνίες των εμπλεκόμενων πλευρών μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη ειρήνη στη Γάζα.

          {https://exchange.glomex.com/video/v-dfskaxzkszft?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

          Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 13:22
          Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

          ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

          Ισπανία: Τους 41 έφτασαν οι νεκροί της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Πού στρέφονται οι έρευνες
          Ειδήσεις

          Ισπανία: Τους 41 έφτασαν οι νεκροί της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Πού στρέφονται οι έρευνες

          Τραμπ εναντίον όλων: «Δίνει» Μακρόν και Ρούτε, προβάλλει Γροιλανδία και Καναδά ως αμερικανικό έδαφος και επιτίθεται στη Βρετανία
          Ειδήσεις

          Τραμπ εναντίον όλων: «Δίνει» Μακρόν και Ρούτε, προβάλλει Γροιλανδία και Καναδά ως αμερικανικό έδαφος και επιτίθεται στη Βρετανία

          ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

          Βουτιά στο... χάος
          Ανεμοδείκτης

          Βουτιά στο... χάος

          NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ
          Ειδήσεις

          NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

          Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού
          Ειδήσεις

          Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

          CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία
          Ειδήσεις

          CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

          ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

          Ανεμοδείκτης
          02/08/2026 - 09:36

          Βουτιά στο... χάος

          ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
          02/08/2026 - 09:21

          Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

          Πολιτική
          01/08/2026 - 22:00

          Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 21:30

          WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 21:00

          NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

          Πολιτική
          01/08/2026 - 20:30

          Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 19:40

          Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 19:15

          Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

          Αυτοδιοίκηση
          01/08/2026 - 18:36

          Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 18:00

          Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

          Πολιτική
          01/08/2026 - 17:15

          ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 16:25

          Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

          Magazino
          01/08/2026 - 15:45

          Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 15:40

          CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 15:00

          ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 14:30

          Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

          Magazino
          01/08/2026 - 14:00

          Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

          ΕΝΕΡΓΕΙΑ
          01/08/2026 - 13:25

          ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

          Πολιτική
          01/08/2026 - 12:58

          Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 12:30

          Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

          Εργασιακά
          01/08/2026 - 12:15

          Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

          Πολιτική
          01/08/2026 - 12:12

          Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 11:50

          Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 11:30

          Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

          Υγεία
          01/08/2026 - 11:10

          «Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 10:42

          Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

          Ειδήσεις
          01/08/2026 - 10:22

          Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

          ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
          01/08/2026 - 10:03

          Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

          Γιώργος Σ. Σκορδίλης
          01/08/2026 - 09:15

          Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

          ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
          01/08/2026 - 09:02

          Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

          ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

          ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ