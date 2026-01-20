Το «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα» του Ντόναλντ Τραμπ – Δομή, πρόσωπα και αντιδράσεις

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προωθεί τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς οργάνου με την ονομασία Board of Peace (Συμβούλιο Ειρήνης), το οποίο φιλοδοξεί να επιβλέψει την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Λωρίδα της Γάζας και, σε δεύτερο χρόνο, να επεκτείνει τη δράση του και σε άλλες διεθνείς συγκρούσεις. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με προσχέδιο του ιδρυτικού του χάρτη που είδαν το Reuters και το Bloomberg, συγκεντρώνει ήδη έντονες αντιδράσεις, τόσο λόγω της θεσμικής του μορφής όσο και λόγω της συγκέντρωσης εξουσιών στο πρόσωπο του ίδιου του Τραμπ.

Η δομή και η εξουσία του Συμβουλίου

Σύμφωνα με το προσχέδιο, ο Τραμπ θα είναι επικεφαλής και πρόεδρος του Συμβουλίου Ειρήνης, με καθοριστικό ρόλο σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις:

θα αποφασίζει ποια κράτη μπορούν να ενταχθούν,

πότε και πού θα συνεδριάζει το όργανο,

πότε θα διεξάγονται ψηφοφορίες,

και θα έχει τον τελικό λόγο σε κάθε απόφαση.

Η συμμετοχή στο Συμβούλιο μπορεί να είναι δωρεάν για τρία χρόνια, ωστόσο κράτη που θα καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον πρώτο χρόνο εξασφαλίζουν μόνιμη έδρα. Τα χρήματα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, θα κατευθυνθούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία εκτιμάται από την Παγκόσμια Τράπεζα ότι θα κοστίσει περίπου 53 δισ. δολάρια.

Τα βασικά όργανα και τα πρόσωπα-κλειδιά

Το νέο σύστημα διακυβέρνησης για τη Γάζα προβλέπει τρία επίπεδα:

- Το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace)

Πρόκειται για το ευρύτερο πολιτικό σώμα, αποτελούμενο αποκλειστικά από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων. Ο αριθμός των προσκλήσεων ξεπερνά τις 60 χώρες, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για τη λειτουργικότητα και τη συνοχή του οργάνου.

Μεταξύ όσων έχουν λάβει πρόσκληση ή έχουν αποδεχθεί συμμετοχή περιλαμβάνονται:

- Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας

- Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ

- Τζόρτζια Μελόνι, πρωθυπουργός της Ιταλίας (δήλωσε δημόσια ότι θα συμμετάσχει)

- Μαρκ Κάρνεϊ, πρωθυπουργός του Καναδά (σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ)

- Βασιλιάς Μοχάμεντ ΣΤ΄ του Μαρόκου, ο πρώτος Άραβας ηγέτης που αποδέχθηκε

- Ηγέτες από Βιετνάμ, Καζακστάν, Ουγγαρία και Αργεντινή

- Πρόσκληση έλαβαν επίσης ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν)

Σημειώνεται ότι πρόσκληση, για να συμμετάσχουν στο επονομαζόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», έχουν λάβει η Ελλάδα και η Κύπρος.

Η Γαλλία, με τον Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει προς το παρόν, επικαλούμενη ανησυχίες για τη συμβατότητα του οργάνου με τις αρχές και τη δομή του ΟΗΕ.

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- Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Ειρήνης (Executive Board of Peace)

Αυτό είναι το πιο ισχυρό και λειτουργικό όργανο, υπεύθυνο για την πρακτική εφαρμογή του σχεδίου στη Γάζα. Εδώ βρίσκονται τα πιο καθοριστικά πρόσωπα:

Από τις ΗΠΑ και το περιβάλλον Τραμπ:

- Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

- Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή

- Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, γνωστός μεγιστάνας ακινήτων

Διεθνείς και οικονομικοί παράγοντες:

- Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

- Μαρκ Ρόουαν, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος επενδυτής

- Ατζάι Μπάνγκα, πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας

Περιφερειακοί και αραβικοί παράγοντες (κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ):

- Αλί αλ-Θαουάντι, Καταριανός διπλωμάτης

- Χασάν Ρασίντ, επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών

- Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας

- Το Γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου

Επικεφαλής ορίστηκε ο Νικολάι Μλαντένοφ, Βούλγαρος διπλωμάτης με έδρα τα ΗΑΕ. Ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός: λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στο Συμβούλιο Ειρήνης, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και την Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση της καθημερινότητας στη Γάζα.

Αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις

Η σύνθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η συγκρότηση του οργάνου δεν συντονίστηκε με το Ισραήλ και αντιβαίνει στην ισραηλινή πολιτική, κυρίως λόγω της συμμετοχής της Τουρκίας, του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Ακόμη πιο σκληροί ήταν ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, υπουργός Οικονομικών, που χαρακτήρισε το Συμβούλιο «κακή συμφωνία» και ζήτησε στρατιωτική διοίκηση της Γάζας και ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που πρότεινε μαζική «εθελοντική μετανάστευση» Παλαιστινίων αντί διεθνών επιτροπών.

Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ αποτελεί μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια προσωποκεντρικής διεθνούς διακυβέρνησης, με έντονη αμερικανική και επιχειρηματική παρουσία και περιορισμένη θεσμική νομιμοποίηση. Παρά τη συμμετοχή βαρέων ονομάτων της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας, παραμένει ασαφές πώς η συγκέντρωση εξουσίας, οι οικονομικοί όροι συμμετοχής και οι βαθιές διαφωνίες των εμπλεκόμενων πλευρών μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη ειρήνη στη Γάζα.

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