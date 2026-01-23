ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μάτσας: Καταγγέλλει την Κεφαλογιάννη για την τροπολογία για την συνεπιμέλεια με φόντο τη δικαστική τους διαμάχη
Πολιτική
12:02 - 23 Ιαν 2026

Μάτσας: Καταγγέλλει την Κεφαλογιάννη για την τροπολογία για την συνεπιμέλεια με φόντο τη δικαστική τους διαμάχη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την πρώην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατήγγειλε ο Μίνως Μάτσας σε εξώδικό του, στο οποίο την κατηγορεί πως η ίδια έφερε τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων ώστε εκείνη να σπεύσει να εκμεταλλευτεί τη ρύθμιση.    

Υπενθυμίζεται ότι το τέως ζευγάρι βρίσκεται στα δικαστήρια αναφορικά με την επιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Στο εξώδικο, ο κ. Μάτσας υποστηρίζει ότι λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου για συνεπιμέλεια των παιδιών τους, πήγε τροπολογία στη Βουλή σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 19 Δεκεμβρίου με τον χαρακτήρα του επείγοντος, που αφορά στην επιμέλεια τέκνων.

Επίσης, ο κ. Μάτσας τονίζει ότι η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας, ήταν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, λέγοντας ότι «το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά» και ακολούθως σημειώνοντας ότι: «Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται».

Η επίμαχη ρύθμιση υπερψηφίστηκε αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις γιορτές, με διαδικασίες εξπρές, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιδράσεις και τις υποψίες για τον χρόνο και τον τρόπο εισαγωγής της. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, γονέας που δεν ικανοποιείται από απόφαση πρωτοδικείου για τη γονική μέριμνα ανηλίκων τέκνων μπορεί να επανέλθει με νέα αγωγή, επικαλούμενος μεταβολή των συνθηκών. Η υπόθεση εκδικάζεται εκ νέου σε πρώτο βαθμό και μάλιστα κατά προτεραιότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες.

Νομικοί κύκλοι προειδοποιούν ότι με τον τρόπο αυτό η γονική μέριμνα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια «γονική διαφορά χωρίς τέλος», υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και τη σταθερότητα που απαιτείται για την προστασία του συμφέροντος των παιδιών.

Το σχετικό άρθρο φέρεται να εγκρίθηκε στις 19 Νοεμβρίου, λίγες μόλις ημέρες αφότου η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έχασε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών της με δικαστική απόφαση. Στις 22 Νοεμβρίου, το Πρωτοδικείο έδωσε τέλος στη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Μήνου Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη, αποφασίζοντας πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους, με ισότιμη και ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής.

Η τελική κύρωση της διάταξης έγινε στις 19 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο νομοσχεδίου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Εκεί εντάχθηκε το άρθρο 119, το οποίο –σύμφωνα με επικριτές– ανατρέπει στην πράξη αποφάσεις της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης. Δεν είναι λίγες οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η διάταξη «κρύφτηκε» μέσα σε ένα νομοσχέδιο με βαρύ αντικείμενο και πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από την κοινή γνώμη. Μάλιστα η κ. Κεφαλογιάννη ανήκει στους συνυπογράφοντες της επίμαχης τροπολογίας. Επιπλέον, η Υπουργός Τουρισμού φέρεται να είναι η πρώτη που έκανε χρήση αυτής της διάταξης.

Από την κυβερνητική πλευρά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέρριψε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας την Παρασκευή (23/1) ότι η διάταξη σχετίζεται με την δικαστική διαμάχης της Όλγας Κεφαλογιάννη.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 12:34
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυβέρνηση για πλημμύρες: Φταίνε τα αυθαίρετα, ας τα νομιμοποιήσουμε
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Κυβέρνηση για πλημμύρες: Φταίνε τα αυθαίρετα, ας τα νομιμοποιήσουμε

Ευρωζώνη: Σταθερή ανάπτυξη με αδύναμο βηματισμό - «Φρένο» στις υπηρεσίες, εύθραυστη η μεταποίηση
Οικονομία

Ευρωζώνη: Σταθερή ανάπτυξη με αδύναμο βηματισμό - «Φρένο» στις υπηρεσίες, εύθραυστη η μεταποίηση

Τα ανοιχτά ερωτήματα γύρω από το πιθανό εμπορικό deal ΕΕ–Ινδίας
Ειδήσεις

Τα ανοιχτά ερωτήματα γύρω από το πιθανό εμπορικό deal ΕΕ–Ινδίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤτΕ: Απάντηση για τιτλοποιήσεις σε εξώδικη δήλωση φορέων και καταναλωτών
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΤτΕ: Απάντηση για τιτλοποιήσεις σε εξώδικη δήλωση φορέων και καταναλωτών

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα
Πολιτική

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο
Πολιτική

Κεφαλογιάννη: Συναντήσεις με φορείς και εγκαίνια έκθεσης στη Σύρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

Τεχνολογία
05/08/2026 - 13:52

Το AI της Anthropic δημιούργησε ψεύτικες ταυτότητες για να εξαπατήσει ανθρώπους σε νέο περιστατικό κυβερνοασφάλειας

Εμπορεύματα
05/08/2026 - 13:29

Πετρέλαιο: Οι Χούθι αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες στη Μέση Ανατολή – Ανοδικά οι τιμές

Ανεμοδείκτης
05/08/2026 - 13:11

Τρεις κρίσιμες δίκες πριν από τις εκλογές

Πολιτική
05/08/2026 - 13:06

Ανδρουλάκης για Πολιτική Προστασία: Να μη μένει στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

Πολιτική
05/08/2026 - 12:58

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση και ο Γεωργιάδης να δώσουν απαντήσεις για το κόστος των σπιτιών ανακύκλωσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:57

Το Ιράν τα παίζει «όλα για όλα» για να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ

Οικονομία
05/08/2026 - 12:48

Ποιοι κλάδοι «έτρεξαν» περισσότερο το 2024 – Η ακτινογραφία της ICAP CRIF για την ελληνική οικονομία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 12:32

Emirates: Open Days σε Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:27

Τεράστιο τμήμα πυραύλου της SpaceX προσέκρουσε στη Σελήνη!

Magazino
05/08/2026 - 12:22

Επίδαυρος: Ιστορική πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Ειδήσεις
05/08/2026 - 12:09

Ρωσική επίθεση σκότωσε τουλάχιστον 17 άτομα στο Κίεβο - Η Ουκρανία έπληξε αποθήκες της Wildberries

Πολιτική
05/08/2026 - 12:00

Συνάντηση Μαρκόπουλου με αντιπροσωπεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών ενόψει ΔΕΘ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Άνοιξε το vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ