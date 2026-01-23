Μάτσας: Καταγγέλλει την Κεφαλογιάννη για την τροπολογία για την συνεπιμέλεια με φόντο τη δικαστική τους διαμάχη

Την πρώην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη, κατήγγειλε ο Μίνως Μάτσας σε εξώδικό του, στο οποίο την κατηγορεί πως η ίδια έφερε τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων ώστε εκείνη να σπεύσει να εκμεταλλευτεί τη ρύθμιση.

Υπενθυμίζεται ότι το τέως ζευγάρι βρίσκεται στα δικαστήρια αναφορικά με την επιμέλεια των δύο παιδιών τους.

Στο εξώδικο, ο κ. Μάτσας υποστηρίζει ότι λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου για συνεπιμέλεια των παιδιών τους, πήγε τροπολογία στη Βουλή σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 19 Δεκεμβρίου με τον χαρακτήρα του επείγοντος, που αφορά στην επιμέλεια τέκνων.

Επίσης, ο κ. Μάτσας τονίζει ότι η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης τροπολογίας, ήταν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, λέγοντας ότι «το αντικειμενικό γεγονός ότι εσείς πρώτη, μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη θέσπισή της, σπεύσατε και χρησιμοποιήσατε τη διάταξη αυτή, ασκώντας την από 7/1/2026 αγωγή σας εναντίον μου, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα ηθικά και πολιτικά» και ακολούθως σημειώνοντας ότι: «Φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε ότι οι πολιτικοί όχι απλώς δεν επιτρέπεται να σφετερίζονται την εξουσία, αλλά επιπλέον έχουν την υποχρέωση να μην σκανδαλίζουν, δημιουργώντας την υποψία ότι τη σφετερίζονται».

Η επίμαχη ρύθμιση υπερψηφίστηκε αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις γιορτές, με διαδικασίες εξπρές, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιδράσεις και τις υποψίες για τον χρόνο και τον τρόπο εισαγωγής της. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, γονέας που δεν ικανοποιείται από απόφαση πρωτοδικείου για τη γονική μέριμνα ανηλίκων τέκνων μπορεί να επανέλθει με νέα αγωγή, επικαλούμενος μεταβολή των συνθηκών. Η υπόθεση εκδικάζεται εκ νέου σε πρώτο βαθμό και μάλιστα κατά προτεραιότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες.

Νομικοί κύκλοι προειδοποιούν ότι με τον τρόπο αυτό η γονική μέριμνα κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια «γονική διαφορά χωρίς τέλος», υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και τη σταθερότητα που απαιτείται για την προστασία του συμφέροντος των παιδιών.

Το σχετικό άρθρο φέρεται να εγκρίθηκε στις 19 Νοεμβρίου, λίγες μόλις ημέρες αφότου η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έχασε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών της με δικαστική απόφαση. Στις 22 Νοεμβρίου, το Πρωτοδικείο έδωσε τέλος στη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Μήνου Μάτσα και της Όλγας Κεφαλογιάννη, αποφασίζοντας πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών τους, με ισότιμη και ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής.

Η τελική κύρωση της διάταξης έγινε στις 19 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο νομοσχεδίου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Εκεί εντάχθηκε το άρθρο 119, το οποίο –σύμφωνα με επικριτές– ανατρέπει στην πράξη αποφάσεις της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης. Δεν είναι λίγες οι φωνές που υποστηρίζουν ότι η διάταξη «κρύφτηκε» μέσα σε ένα νομοσχέδιο με βαρύ αντικείμενο και πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από την κοινή γνώμη. Μάλιστα η κ. Κεφαλογιάννη ανήκει στους συνυπογράφοντες της επίμαχης τροπολογίας. Επιπλέον, η Υπουργός Τουρισμού φέρεται να είναι η πρώτη που έκανε χρήση αυτής της διάταξης.

Από την κυβερνητική πλευρά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέρριψε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας την Παρασκευή (23/1) ότι η διάταξη σχετίζεται με την δικαστική διαμάχης της Όλγας Κεφαλογιάννη.