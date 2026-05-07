ΠΑΣΟΚ: Τροπολογία για την ένταξη νοσηλευτών και πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά

Την υπαγωγή του νοσηλευτικού προσωπικού και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ζητούν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με τροπολογία που κατέθεσαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Ταμείο Καινοτομίας. Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για μια «ακραία δυσμενή διάκριση» σε βάρος εργαζομένων του ΕΣΥ που παραμένουν εκτός ΚΒΑΕ λόγω του ασφαλιστικού τους καθεστώτος, παρά τις σχετικές εισηγήσεις ακόμη και της Επιτροπής Μπεχράκη από το 2020.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Υπαγωγή του νοσηλευτικού προσωπικού και των πληρωμάτων ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων»

Αιτιολογική έκθεση

Κύριο χαρακτηριστικό ενός ορθολογικού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να αποτελεί -μεταξύ άλλων- η ίση αντιμετώπιση των ασφαλισμένων με όμοια χαρακτηριστικά. Ωστόσο, στον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) διαιωνίζονται οι ανισότητες 7 σχεδόν χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, παρά τις διακηρύξεις , τις υποσχέσεις και τις νομοθετικές δεσμεύσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα (και όχι μοναδικό…) αποτελεί ο Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ). Ο Κανονισμός αυτός, σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 17 του ν. 3863/2010 (όταν εξακολουθούσαν να υπάρχουν πλείστοι διαφορετικοί φορείς κοινωνικής ασφάλισης), εφαρμόζεται σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (σήμερα e-ΕΦΚΑ), αλλά δεν εφαρμόζεται στο Δημόσιο, δηλαδή σε όσους μέχρι 31.12.2016 είχαν ως οιονεί ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο (πολιτικοί υπάλληλοι, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.). Και συνεχίζει να μην συμπεριλαμβάνεται το Δημόσιο, γιατί ο η Κυβέρνηση της ΝΔ δεν φρόντισε εδώ και 7 χρόνια να τον επικαιροποιήσει, ώστε να καταλαμβάνει όλους τους ασφαλισμένους της χώρας, ανεξαρτήτως από ποιον (πρώην) ασφαλιστικό φορέα προέρχονται.

Αποτέλεσμα της στρέβλωσης αυτής, ενδεικτικά, είναι κάποιες κατηγορίες εργαζομένων όπως π.χ. οι νοσηλεύτριες-νοσηλευτές σε νοσηλευτικά ιδρύματα να υπάγονται ή όχι στον Κ.Β.Α.Ε. ανάλογα με τον πρώην φορέα ασφάλισής τους: αν αυτός (πριν την λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α.) ήταν το Ι.Κ.Α. υπάγονται στον Κ.Β.Α.Ε., αν ήταν το Δημόσιο δεν υπάγονται! Ανάλογο παράδειγμα είναι οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους ακτινολογικών και ακτινοθεραπευτικών εργαστηρίων . Οι απασχολούμενοι σε αυτούς τους χώρους που έχουν ως πρώην φορέα το Ι.Κ.Α. υπάγονται στα Β.Α.Ε., ενώ όσοι είχαν ως πρώην φορέα το Δημόσιο δεν υπάγονται στα Β.Α.Ε.! Η παθογένεια – ανισότητα αυτή αναδείχθηκε ιδιαίτερα έντονα κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, όπου οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισής της, διακινδυνεύοντας με αυταπάρνηση την υγεία τη δική τους και των οικογενειών τους.

Κι ενώ ακόμη και το Πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη (Επιτροπή που η ίδια η Κυβέρνηση της ΝΔ σύστησε), που βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης από τον Δεκέμβριο 2020, και το οποίο εισηγείται εμφατικά την ένταξη στα ΒΑΕ όλων των νοσκομειακών γιατρών του Ε.Σ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β. και των πρωτοβάθμιων κέντρων υγείας καθώς και των νοσηλευτών και νοσηλευτριών σε κάθε χώρο εργασίας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) -με ειδική μνεία για τους νοσηλευτές-νοσηλεύτριες σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και γενικότερα στο πρωτοβάθμιο επίπεδο-, η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα!

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κίνημα Αλλαγής έγκαιρα έχει ενοπίσει το πρόβλημα και έχει πολλάκις προτείνει την θεραπεία της, στο πλαίσιο της αναγκαίας επικαιροποίησης του Κανονισμου Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, του εξορθολογισμού του ΣΚΑ και της απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για το λόγο αυτό και με τροπολογία που κατέθεσε επανειλημμένα, πρότεινε ο Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ), που εκδόθηκε με βάση το νόμο 3863/2010, να επεκταθεί και να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους, νοσηλευτικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, υγειονομικό και βοηθητικό προσωπικό σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Μικροβιολογικά, Βιοχημικά, Ακτινολογικά και Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια, Υγειονομικές Μονάδες, Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) αλλά και Νοσηλευτικών μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ΚΙΧΝΕ-Ιατρεία μονάδων σχηματισμών και πλοίων), καθώς και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, των Μονάδων Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δομών, υπηρεσιών και κοινωνικών προγραμμάτων των Δήμων, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, των υπηρεσιών καθαριότητας κ.λ.π., ανεξαρτήτως του φορέα κύριας ασφάλισης (πλέον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ) από τον οποίο προέρχονται. Αποκαθίσταται έτσι μια ακραία δυσμενής διάκριση, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αποκατάσταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.

Επειδή η Κυβέρνηση, με έωλα επιχειρήματα, ατεκμηρίωτες δικαιολογίες και ανακριβή στοιχεία που επικαλείται, απέρριψε την ανωτέρω τροπολογία , δέχτηκε όμως, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ότι το αίτημα είναι δίκαιο για το νοσηλευτικό προσωπικό, επανακαταθέτουμε την σχετική τροπολογία για το προσωπικό αυτό , χωρίς ωστόσο να αναιρούμε τη θέση μας για την υπαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υγειονομικών στον Κ.Β.Α.Ε., όπως άλλωστε και το Πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη έχει εισηγηθεί.

Άρθρο …

«1. Στον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε), που έχει εκδοθεί με βάση του άρθρου 17 του ν. 3863/2010, ανεξαρτήτως αν οι εργαζόμενοι υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 σε φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, φορείς που από 1.1.2017 έχουν ενταχθεί στον e – ΕΦΚΑ, υπάγονται :

α) Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται ως νοσοκόμοι-νοσηλευτές σε όλες τις δομές Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στις Μονάδες Πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Ε.Σ.Κ.Φ), στο «Βοήθεια στο Σπίτι» , σε σωφρονιστικά καταστήματα και στις κοινωνικές δομές, υπηρεσίες και κοινωνικά προγράμματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α).

β) Τα πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

2. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες δομές και υπηρεσίες των περιπτώσεων α), β) της παραγράφου 1, οι εργαζόμενοι των οποίων εντάσσονται στις ανωτέρω προβλέψεις.

Ομοίως, με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Εθνικής Άμυνας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται ο τρόπος αναλογικής εφαρμογής του άρθρου αυτού για τους εργαζόμενους ως νοσοκόμοι-νοσηλευτές σε υγειονομικές μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.»

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Τσίμαρης Ιωάννης

Χρηστίδης Παύλος

Αποστολάκη Μιλένα

Γιαννακούρας Ευάγγελος

Καζάνη Αικατερίνη

Παππάς Πέτρος

Πουλάς Ανδρέας