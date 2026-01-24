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Τσουκαλάς για επιμέλεια παιδιών: Σοβαρά ερωτήματα για τα κριτήρια και τις διαδικασίες της κυβέρνησης
Πολιτική
15:59 - 24 Ιαν 2026

Τσουκαλάς για επιμέλεια παιδιών: Σοβαρά ερωτήματα για τα κριτήρια και τις διαδικασίες της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, άσκησε σφοδρή κριτική στη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιμέλεια παιδιών, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα ως προς τα κριτήρια και τις διαδικασίες με τις οποίες νομοθετεί η κυβέρνηση.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM 97,8, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η επίμαχη ρύθμιση επιβεβαιώνει «μια αντίληψη λάφυρου για τη Δικαιοσύνη», ενώ εξέφρασε απορία για την, όπως χαρακτήρισε, ασυνέπεια της κυβερνητικής πολιτικής. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση είχε πρόσφατα καταργήσει το άρθρο 912 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περιορίζοντας τη δυνατότητα προσφυγής για ασφαλιστικά μέτρα μόνο στο δικαστήριο όπου έχει προσδιοριστεί η έφεση, για να επανέλθει τώρα με ρύθμιση «εντελώς αντίθετης φιλοσοφίας», χωρίς καμία προειδοποίηση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η νέα διάταξη ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτά προβλήματα, καθώς ανοίγει τον δρόμο για διαδοχικές μεταρρυθμίσεις οριστικών αποφάσεων πρωτοδικείων, με αποτέλεσμα τη συνεχή μεταβολή της καθημερινότητας ενός παιδιού. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για το ποια απόφαση τελικά θα κρίνεται σε επίπεδο έφεσης: την αρχική οριστική απόφαση ή εκείνη που τη μεταρρύθμισε.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι ζητήματα που αφορούν τη γονική μέριμνα και τη σχέση γονέων-τέκνων δεν μπορούν να ρυθμίζονται αποσπασματικά και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση. «Πρόκειται για τον τρόπο που μεγαλώνει ένα παιδί και αυτό απαιτεί σοβαρότητα, διάλογο και θεσμική συνέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις δεν μπορεί να εισάγονται «στα κρυφά».

Αναφερόμενος στη στάση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, διευκρίνισε ότι η αποχή του κόμματος σχετιζόταν με το συνολικό νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας παράδοξο το γεγονός ότι σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση επέλεξε να ενσωματώσει διατάξεις για ένα διαφορετικό, εξίσου σοβαρό ζήτημα, χωρίς καμία διαβούλευση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ προειδοποίησε ότι η αίσθηση πως ενδέχεται να υπεισέρχονται προσωπικά κριτήρια στη νομοθέτηση πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και σημείωσε ότι «προφανώς τίθεται θέμα» για τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του κόμματος, επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί αδιαπραγμάτευτα αυτόνομη πορεία, με αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση και μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, το συνέδριο του Μαρτίου θα καταστήσει σαφές ότι στόχος είναι μια επόμενη κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο και εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, χωρίς τη συμμετοχή της ΝΔ.

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία ανασυγκρότησης, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα απευθύνει ανοιχτό προσκλητήριο σε όλους, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, για τη διαμόρφωση των όρων πολιτικής αλλαγής.

Τέλος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει «ταβανιάσει», σημειώνοντας πως η κοινωνική δυσαρέσκεια είναι διάχυτη. Επικαλέστηκε, μάλιστα, πρόσφατη μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η οποία δείχνει ότι το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η κυβέρνηση αφήνει εκτός τη μεσαία τάξη.

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