Ευρώπη Holdings: Αύξηση 12,09% στις πωλήσεις το α’ εξάμηνο 2026

Αυξημένα και επαναλαμβανόμενα έσοδα καταγράφει η Ευρώπη Holdings στα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026, επιβεβαιώνοντας σε λειτουργικό επίπεδο τη θετική επίδραση του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και των εξαγορών που ολοκληρώθηκαν το 2025.

Η Ευρώπη Holdings, δημοσίευσε τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2026, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Κυριότερες επιχειρηματικές και επενδυτικές εξελίξεις Α’ εξαμήνου 2026

Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» από την «CrediaBank Α.Ε.»

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 21ης Μαΐου 2026, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «CrediaBank Α.Ε.» Αντίστοιχη απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης ελήφθη κατά την ίδια ημερομηνία και από το Διοικητικό Συμβούλιο της CrediaBank.

Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις Γενικές Συνελεύσεις εκάστης των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και της λήψης των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση, συνολικά, ποσοστού 50% του εταιρικού κεφαλαίου της «Vista Insurance Brokers».

Την 18η Μαΐου 2026 η Εταιρεία, σε συνέχεια της από 1ης Οκτωβρίου 2025, ανακοίνωσής της, ολοκλήρωσε τη συναλλαγή για την απόκτηση ενενήντα τριών (93) εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «Vista Europe Insurance Brokers – Societate de Brokeraj in Asigurare-Reasigurare S.R.L.» (δ.τ. «Vista Insurance Brokers»), με έδρα στο Βουκουρέστι, Ρουμανία, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, από την εταιρεία Vista 2025 S.R.L. (πρώην Alpha Leasing Romania IFN S.A.), θυγατρική του Ομίλου Vista Bank Romania. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 300.000,00). Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Εταιρεία κατέχει συνολικά ποσοστό 50% του εταιρικού κεφαλαίου της «Vista Insurance Brokers».

Κύρια οικονομικά μεγέθη και επιδόσεις Α’ εξαμήνου 2026

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2026 καταγράφουν ενίσχυση εσόδων σε επαναλαμβανόμενη βάση αποτυπώνοντας σε λειτουργικό επίπεδο την θετική συμβολή του επιχειρηματικού μετασχηματισμού και των εξαγορών που υλοποιήθηκαν το 2025. Οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις της περιόδου κατέγραψαν αύξηση 12,09%, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 2,55%, ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων σε ενοποιημένη βάση ενισχύθηκαν κατά 7,05% παρά τις αυξημένες αποσβέσεις επί άυλων περιουσιακών στοιχείων (€ 944 χιλ.), που αναγνωρίστηκαν στο πλαίσιο της κατανομής του τιμήματος των εξαγορών (Purchase Price Allocation), η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Τα οικονομικά μεγέθη της περιόδου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 για δύο λόγους:

α) Της ενσωμάτωσης των νέων δραστηριοτήτων από τον Απρίλιο του 2025 που καθιστά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025 μη ευθέως συγκρίσιμο με αυτό του 2026.

β) Της έκτακτης επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρείας και κατ’ επέκταση των ενοποιημένων μεγεθών στο Α΄ εξάμηνο 2026 από γεγονότα συνδεόμενα αποκλειστικά και μόνον με την υλοποίηση της συγχώνευσης με την Τράπεζα CREDIA.

Ειδικότερα:

Με την από 18.06.2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €890.678,88, μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσου μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 3.425.688 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,26 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν χωρίς αντάλλαγμα στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Ανταμοιβής της Εταιρείας που είχε εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2025. Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, αυτό ενεργοποιείται υποχρεωτικά όταν προκύπτει γεγονός αλλαγής ελέγχου στην εταιρεία. Σύμφωνα δε, με το ΔΠΧΑ 2 (IFRS 2 – Share-based Payment), οι δωρεάν χορηγούμενες μετοχές επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία χορήγησης, ήτοι στις 18.06.2026. Με βάση την ισχύουσα τότε χρηματιστηριακή τιμή η συνολική αξία του προγράμματος ανήλθε σε €6.868.504,44. Το ποσό αυτό αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου, επιβαρύνοντας ισόποσα τα αποτελέσματα του εξαμήνου. Η επικείμενη πώληση του επενδυτικού ακινήτου της Παιανίας έναντι τιμήματος €45,5 εκατ. (ανακοίνωση 14.8.2026 της εταιρείας) επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα της περιόδου κατά ποσό €9.069.692,80, καθώς η λογιστική αξία του ακινήτου κατά την 30.06.2026 ανερχόταν σε €54,5 εκατ. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του συμφωνηθέντος τιμήματος αναγνωρίστηκε ως ζημία στα αποτελέσματα της περιόδου. Το προϊόν της πώλησης θα διοχετευθεί για τις ανάγκες ισόποσης σχεδόν επιστροφής κεφαλαίου η οποία εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18.06.2026 μέσω μείωσης του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η πώληση του ακινήτου και αντιστοίχως η ισόποση επιστροφή κεφαλαίου αποτελούν συνοδευτικές της συγχώνευσης ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί με την Απορροφώσα Τράπεζα και έχουν ενταχθεί στο χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος Οκτωβρίου 2026. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή θέση της Εταιρείας μειώθηκε κατά το αντίστοιχο ποσό, ενώ αναγνωρίστηκε ισόποση υποχρέωση στον λογαριασμό «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» μέχρι την καταβολή της επιστροφής στους μετόχους. Το σύνολο των Ιδίων κεφαλαίων από 190,5 εκατ. μειώθηκε στα 139,7 εκατ.

Για την πληρέστερη και συγκρίσιμη απεικόνιση της οικονομικής επίδοσης του Ομίλου, παρατίθενται κατωτέρω τα βασικά ενοποιημένα μεγέθη σε συγκρίσιμη βάση, με ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων για το σύνολο του Α’ εξαμήνου 2025 (01.01–30.06.2025), έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2026. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πριν και μετά την επίδραση των προαναφερθεισών έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων.

Πορεία και επιδόσεις θυγατρικών εταιρειών

ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Τα ασφαλιστικά έσοδα κατά το Α’ εξάμηνο 2026 ανήλθαν σε €14,0 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 19,7% έναντι €11,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, το περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος ενισχύθηκε σε 29,8% από 26,7%, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της κερδοφορίας της ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €3,8 εκατ., αυξημένα κατά 14,4% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2025, επιβεβαιώνοντας τη θετική εξέλιξη των επιδόσεων της εταιρείας.

GROUP NAK: Ο Όμιλος ΝΑΚ, έπειτα και από την ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΑΜΥΝΑ Μεσίτες Ασφαλίσεων στα τέλη του 2025, διαμεσολάβησε κατά το Α’ εξάμηνο 2026 σε παραγωγή ασφαλίστρων ύψους €24,8 εκατ., καταγράφοντας έσοδα 3,6 εκατ. και αύξηση πωλήσεων κατά 5,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €2,3 εκατ., αυξημένα κατά 8,9% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2025, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της εταιρείας. Επίσης, το μικτό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε σε 77,34% από 74,42%, ενώ το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε σε 65,43% από 63,35%, αντανακλώντας την ιδιαίτερα ισχυρή λειτουργική επίδοση του Ομίλου ΝΑΚ.

Σταθερότητα και Ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια

Οι δείκτες φερεγγυότητας του Ομίλου, οι οποίοι εξετάζονται στο πλαίσιο της ενοποίησης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, διαμορφώθηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά την επίδραση της επικείμενης επιστροφής κεφαλαίου ύψους €45.5 εκατ., επιβεβαιώνοντας την ισχυρή και σταθερή κεφαλαιακή του επάρκεια, καθώς και την ύπαρξη επαρκών κεφαλαιακών περιθωρίων για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Ειδικότερα, κατά την 30.06.2026, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ο Δείκτης SCR (Κάλυψης Απαίτησης Κεφαλαίου Φερεγγυότητας) σε : 222.89%

Ο Δείκτης MCR: ( Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης) σε: 857.43%

Σε ατομική βάση η εταιρεία στις 30.6.2026 κατέγραψε:

Ο κος. Νικόλαος Μακρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: «Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου και, ειδικότερα, των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων κατά το Α’ εξάμηνο 2026 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου και την ικανότητά του να επιτυγχάνει ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας. Καθώς εισερχόμαστε στην τελική φάση ολοκλήρωσης της συγχώνευσης της ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS με την CrediaBank, είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας. Με την ίδια συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την προσήλωση που χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα την πορεία μας, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω αξία και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων μετόχων της.»