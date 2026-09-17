ΑΒ Βασιλόπουλος: Επένδυση στο κατάστημά της στο Παγκράτι

H ΑΒ Βασιλόπουλος ανακαίνισε το κατάστημά της στο Παγκράτι, στην οδό Σπύρου Μερκούρη 38, δημιουργώντας, όπως αναφέρει, έναν ευρύχωρο και σύγχρονο χώρο 1.630 τ.μ., σχεδιασμένο να προσφέρει ακόμη περισσότερες επιλογές προϊόντων, μεγαλύτερη ευκολία και μια αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών για τους πελάτες της.

Με την προσθήκη ενός νέου ορόφου και την πλήρη ανανέωση των χώρων, η εταιρεία, όπως τονίζει "ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, επενδύοντας σε εξειδικευμένα τμήματα που διευκολύνουν την αγοραστική τους εμπειρία και καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες.

Οι επισκέπτες του καταστήματος μπορούν να περιηγηθούν στα ανανεωμένα τμήματα Κρεοπωλείου, Τυριών, Αλλαντικών, Ιχθυοπωλείου και Φούρνου. Παράλληλα, έχουν προστεθεί νέες επιλογές έτοιμου φαγητού, όπως κρύα σάντουιτς, ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχει το νέο Sushi Bar, μια σημαντική καινοτομία του καταστήματος, όπου οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθήσουν την παρασκευή φρέσκων maki, sashimi και nigiri.

Σημαντικά ενισχυμένο είναι και το τμήμα Ειδών Σπιτιού, το οποίο έχει επεκταθεί, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων." Να σημειωθεί ότι το εν λόγω κατάστημα αναφέρεται και σε μια περιοχή με πολύ αναπτυγμένες τις βραχθχρόνιες μισθώσεις.

Το κατάστημα διαθέτει 14 ταμεία, εκ των οποίων τα 7 είναι αυτόματα (self-checkout), 17 θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο, ενώ απασχολεί 68 εργαζομένους. Η συνολική επένδυση για την ανακαίνιση ανέρχεται σε περίπου 2,6 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή, δε, την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, από τις 17 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2026, οι πελάτες που χρησιμοποιούν την κάρτα AB Plus μπορούν, με μία συναλλαγή άνω των 10 ευρώ, να κερδίσουν επιταγή έκπτωσης αξίας 3 ευρώ (100 πόντοι AB Plus). Η ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί έως δύο φορές ανά κάρτα AB Plus. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του τριημέρου, θα υπάρχουν αποκλειστικές προσφορές στο κατάστημα.

"Το ανανεωμένο κατάστημα ΑΒ στο Παγκράτι συνδυάζει ποικιλία, ποιότητα και σύγχρονες υπηρεσίες, αποτελώντας έναν ολοκληρωμένο προορισμό για τις καθημερινές αγορές των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής" αναφέρει η εταιρεία.