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Η ματιά του Μπουζνά (Euronext) στη... θάλασσα
Ανεμοδείκτης
11:04 - 17 Σεπ 2026

Η ματιά του Μπουζνά (Euronext) στη... θάλασσα

Γιώργος Αλεξάκης
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Μια καλοκαιρινή εικόνα μετέφερε ο  διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Managing Board της Euronext N.V., Στεφάν Μπουζνά, καλωσορίζοντας τη Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που κλείνει και 150 χρόνια ζωής. 

Ο κ. Μπουζνά αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδας με τη θάλασσα και περιέγραψε την οπτική εμπειρία του από πλοίο της Blue Star Ferries, όπου είδε εκατοντάδες επιβάτες να αποβιβάζονται στην Πάρο μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Η εικόνα αυτή, όπως εξήγησε, του ανέδειξε τον βαθύ δεσμό της ελληνικής κοινωνίας με τη ναυτιλία. Και κατέληξε σε μια φράση που ουσιαστικά περιγράφει τη φιλοσοφία πίσω από το εγχείρημα:

«Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι ελλιπής χωρίς την Ελλάδα. Η ναυτιλία ανήκει στην Ελλάδα. Η χρηματιστηριακή αγορά στην Ελλάδα είναι ελλιπής χωρίς τις ναυτιλιακές εταιρείες».

Είναι, επί της ουσίας, η προσπάθεια να κλείσει ένα παράδοξο. Μπορεί η χώρα να διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως, αλλά η παρουσία της ναυτιλίας στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά δεν αντανακλά το μέγεθος του κλάδου. Οψόμεθα για τη συνέχεια….

Τελευταία τροποποίηση στις 17/09/2026 - 11:07
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