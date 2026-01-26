Δούκας: Η στρατηγική ΠΑΣΟΚ απέτυχε - Όχι μεταγραφές χωρίς παράδοση έδρας

Σε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά», ο δήμαρχος Αθηναίων και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, τοποθετήθηκε για τις πολιτικές εξελίξεις, τη στρατηγική του κόμματος, τις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και τα μεγάλα ζητήματα της Αθήνας, από τις πλημμύρες έως τη δημοτική συγκοινωνία.

Αναφερόμενος στη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι το κόμμα είναι ανοικτό σε στελέχη και βουλευτές άλλων κομμάτων, ο κ. Δούκας επανέλαβε μια θέση που, όπως είπε, διατυπώνει σταθερά εδώ και δύο χρόνια: «Αν κάποιος βουλευτής από άλλο κόμμα θέλει να έρθει, θα πρέπει πρώτα να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα από το οποίο εξελέγη και μετά να έρθει».

Υπενθύμισε ότι προεκλογικά είχε δεχθεί κριτική πως με την εκλογή του «θα ανοίξει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ», τονίζοντας ότι τελικά βουλευτές προσχώρησαν στο ΠΑΣΟΚ χωρίς να τηρήσουν αυτό το αξιακό πλαίσιο. «Εγώ μιλάω για άνοιγμα στην κοινωνία. Αυτό είναι το κρίσιμο», σημείωσε.

Για Κασιμάτη: Καθαρό ηθικό πλαίσιο

Ερωτηθείς ειδικά για την περίπτωση της κυρίας Κασιμάτη, ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ξεκάθαρα: «Βεβαίως, το λέω καθαρά», προσθέτοντας ότι ο καθένας φέρει την ευθύνη των επιλογών του.

Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι διαφωνεί με την πρακτική βουλευτών που αλλάζουν πολιτική στέγη χωρίς να παραδίδουν την έδρα τους, επισημαίνοντας την ανάγκη ύπαρξης «ηθικού και αξιακού πλαισίου» και υπενθυμίζοντας πως αυτή ήταν η θέση του ήδη από την προεκλογική του καμπάνια.

«Το κρίσιμο είναι η κοινωνία. Να αισθανθεί, να ακουμπήσει στο πολιτικό σχέδιο. Οι κοινωνικές συμμαχίες είναι αυτές που μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκη ανατροπής», τόνισε, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της βάσης και όχι των πολιτικών μεταγραφών.

Επιστολική ψήφος και απόδημοι: «Να υπάρξει διαβούλευση, όχι αιφνιδιασμοί»

Με αφορμή την εξαγγελία του πρωθυπουργού για την τριαδική περιφέρεια και την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι θα προηγηθούν συζητήσεις στα όργανα του κόμματος και συλλογική απόφαση.

«Θέλουμε συμμετοχή των αποδήμων, εκπροσώπηση και ρόλο. Να δούμε αν το μοντέλο που παρουσιάστηκε έχει προβλήματα ή όχι», είπε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής διαβούλευσης.

Δημοσκοπήσεις και στρατηγική: «Η στρατηγική μας απέτυχε»

Αναφερόμενος στα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, παραδέχθηκε με σαφήνεια: «Η στρατηγική μας μέχρι τώρα απέτυχε. Το είπα καθαρά στα όργανα και πρότεινα συγκεκριμένα πράγματα για αλλαγή πορείας».

Όπως εξήγησε, το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό, η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και το 70% των πολιτών δεν επιθυμεί την επανεκλογή της.

Οι τρεις προτάσεις Δούκα για πολιτική ανατροπή

Ο δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

Καθαρή απόφαση στο συνέδριο ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.

Προγραμματικός διάλογος με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς για τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ.

Εσωκομματική δημοκρατία, με πλήρη τήρηση του καταστατικού μέχρι το συνέδριο.

Πολιτική αλλαγή δεν είναι τα σεντς στο ρεύμα

Ο κ. Δούκας υποστήριξε ότι επιμέρους προτάσεις, όπως η τιμή της κιλοβατώρας, δεν συνιστούν πολιτική αλλαγή αλλά διαχείριση.

«Πρέπει να πεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις», είπε, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαφάνεια απέναντι στους πολίτες: «Δεν δέχομαι κάποιος να ψηφίζει ΠΑΣΟΚ και να μη ξέρει την επόμενη μέρα με ποιους θα πάμε. Ή είμαστε κόμμα αρχών ή δημιουργούμε αξιακό πρόβλημα».

Συγκυβέρνηση 2012-13: «Τότε η χώρα ήταν σε χρεοκοπία»

Ερωτηθείς τι θα έκανε ο ίδιος την περίοδο 2012-13, απάντησε ότι τότε η χώρα βρισκόταν σε χρεοκοπία, κάτι που –όπως είπε– δεν ισχύει σήμερα.

Υποστήριξε ότι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία προκάλεσε «μετάλλαξη στο DNA του ΠΑΣΟΚ», τονίζοντας πως το κόμμα δεν πρέπει να λειτουργεί ως συμπλήρωμα.

«Στόχος μας να είμαστε πρώτοι, όχι δεύτεροι»

Για τα νέα πολιτικά εγχειρήματα και τα δημοσκοπικά δεδομένα, σχολίασε ότι «δεν ενδιαφέρει κανέναν ποιος θα είναι δεύτερος», επισημαίνοντας ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το συνέδριο δεν πρέπει να εξελιχθεί σε «σύγκρουση μηχανισμών», καθώς κάτι τέτοιο θα τραυματίσει περαιτέρω το κόμμα.

Μετεκλογικές συνεργασίες: «Προγραμματικός διάλογος από τώρα»

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, υπογράμμισε την ανάγκη προγραμματικής συζήτησης από νωρίς, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς «παρακάλια». Για ενδεχόμενα νέα κόμματα της κ. Καρυστιανού ή του κ. Τσίπρα, δήλωσε ότι «αν υπάρξουν κόμματα, να το δούμε».

Αθήνα και πλημμύρες: «Μόνο το 10% των έργων είναι σε εξέλιξη»

Αναφερόμενος στα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο κ. Δούκας αποκάλυψε ότι έχουν καταγραφεί 200 σημεία με έντονα πλημμυρικά προβλήματα στην Αθήνα.

Τόνισε ότι απαιτούνται 1,2 δισ. ευρώ για 158 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική, ενώ μέχρι σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μόλις το 10% αυτών. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη να σταματήσει η υπερτσιμεντοποίηση και το μπάζωμα ρεμάτων.

Φρεάτια και ρέματα με fast track διαδικασίες

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μόνο το 20% των δρόμων της Αθήνας διαθέτει φρεάτια, βάσει μελέτης του 1982, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 40%. Για να καλυφθεί το κενό απαιτούνται περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ζήτησε ταχεία αδειοδότηση και απαλλοτριώσεις για έργα που χαρακτήρισε «υπαρξιακής σημασίας».

Δημοτική συγκοινωνία: 7 γραμμές, 24ωρη λειτουργία

Ο κ. Δούκας παρουσίασε το σχέδιο για δημοτική συγκοινωνία στην Αθήνα, με 7 γραμμές σε 7 κοινότητες, 26 λεωφορεία, 285 στάσεις και 24ωρη λειτουργία.

Το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε περίπου 7 εκατ. ευρώ, με στόχο αρχικά τη δωρεάν χρήση και ενδεχόμενη εξέταση εισιτηρίου σε δεύτερη φάση.

«Αν ο Δήμος το αποφασίσει ως κεντρική πολιτική, μπορεί να το διασφαλίσει», κατέληξε.