Βατσινά: Σε αδιέξοδο η μελισσοκομία στο Ηράκλειο – Κίνδυνος μαζικής εγκατάλειψης του κλάδου

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η μελισσοκομία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, “οι μελισσοκόμοι της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένες ελληνοποιήσεις μελιού, ανεπαρκείς ελέγχους στην αγορά και συστηματική απαξίωση ενός ποιοτικού προϊόντος διεθνούς αναγνώρισης. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι απώλειες από ακραία καιρικά φαινόμενα και τα γραφειοκρατικά εμπόδια του Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου καθιστούν τη δραστηριότητα οικονομικά μη βιώσιμη”.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, όπως επισημαίνει η κ.Βατσινά, ο αποκλεισμός της μελισσοκομίας από βασικά εργαλεία της νέας ΚΑΠ, όπως η βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα, παρά τον καθοριστικό της ρόλο στην επικονίαση και την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, καταγράφονται καθυστερήσεις και ασάφειες στην εφαρμογή του Μέτρου 23 και των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομίας.

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση η Ηρακλειώτισσα βουλευτής ζητά άμεσα μέτρα για την πάταξη των ελληνοποιήσεων, την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας του Μελισσοκομικού Μητρώου, την ουσιαστική στήριξη των μελισσοκόμων του Ηρακλείου και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων, ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη ενός κρίσιμου παραγωγικού κλάδου.