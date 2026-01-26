Γκιλφόιλ: Συλλυπητήρια για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα - Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων της φωτιάς που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η οποία κοινοποιήθηκε και από την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση της Αμερικανικής Πρεσβείας αναφέρει: «Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές». Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη U.S. Embassy Athens (@usembassyathens)