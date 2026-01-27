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Λιακούλη: Η Ευρώπη αποδομεί την κυβέρνηση για το εμβόλιο της ευλογιάς
Πολιτική
15:01 - 27 Ιαν 2026

Λιακούλη: Η Ευρώπη αποδομεί την κυβέρνηση για το εμβόλιο της ευλογιάς

Reporter.gr Newsroom
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Σε δήλωσή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, ζήτησε απαντήσεις σήμερα (27/1) από την κυβέρνηση για το εμβόλιο της ευλογιάς. 

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως δήλωσε:

«Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της “Καθημερινής”, που φέρνει ξανά στην επιφάνεια τον Επίτροπο Υγείας κ. Βάρχελι και τις αλήθειες του, βάζει τα πράγματα σε τάξη. Το “μη εγκεκριμένο” εμβόλιο που η Κυβέρνηση εμφανίζει ως δήθεν πειραματικό, δεν είναι καθόλου ...πειραματικό, αλλά εγκεκριμένο σύμφωνα με «τα υγειονομικά πρότυπα της Ένωσης». Περαιτέρω επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα κινδυνεύει ουσιαστικά με “εμπάργκο” από την Ευρώπη, καθώς χαρακτηρίζεται επικίνδυνη για την εξάπλωση της ευλογιάς σε άλλες χώρες της Ένωσης. Θα απαντήσει επιτέλους η κυβέρνηση σε όλα αυτά ή ακόμη θα μιλάει με τα παραμύθια της;».

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