Λιακούλη: Η Ευρώπη αποδομεί την κυβέρνηση για το εμβόλιο της ευλογιάς

Σε δήλωσή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, ζήτησε απαντήσεις σήμερα (27/1) από την κυβέρνηση για το εμβόλιο της ευλογιάς.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, όπως δήλωσε:

«Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της “Καθημερινής”, που φέρνει ξανά στην επιφάνεια τον Επίτροπο Υγείας κ. Βάρχελι και τις αλήθειες του, βάζει τα πράγματα σε τάξη. Το “μη εγκεκριμένο” εμβόλιο που η Κυβέρνηση εμφανίζει ως δήθεν πειραματικό, δεν είναι καθόλου ...πειραματικό, αλλά εγκεκριμένο σύμφωνα με «τα υγειονομικά πρότυπα της Ένωσης». Περαιτέρω επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάδα κινδυνεύει ουσιαστικά με “εμπάργκο” από την Ευρώπη, καθώς χαρακτηρίζεται επικίνδυνη για την εξάπλωση της ευλογιάς σε άλλες χώρες της Ένωσης. Θα απαντήσει επιτέλους η κυβέρνηση σε όλα αυτά ή ακόμη θα μιλάει με τα παραμύθια της;».