ΠΟΕΥΓΤΠ: Προκήρυξε πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών προκήρυξε για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών (ΠΟΕΥΓΤΠ), με αφορμή το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Σε ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Ομοσπονδία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους των εργατριών, ενώ παράλληλα εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Η ΠΟΕΥΓΤΠ αποδίδει ευθύνες στην έλλειψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, στην αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών και στην απουσία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, επισημαίνοντας ότι οι παράγοντες αυτοί οδήγησαν και στο τραγικό συμβάν στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Παράλληλα, ζητά να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης, χωρίς καμία απόπειρα συγκάλυψης, και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Η Ομοσπονδία καλεί τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους του κλάδου να οργανώσουν με αποφασιστικότητα την πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της 3ης Φεβρουαρίου, την οποία έχει αποφασίσει η διοίκησή της, ως απάντηση στο δυστύχημα.