ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΕΥΓΤΠ: Προκήρυξε πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
Ειδήσεις
14:51 - 27 Ιαν 2026

ΠΟΕΥΓΤΠ: Προκήρυξε πανελλαδική απεργία για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου για το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πανελλαδική απεργία στον κλάδο τροφίμων και ποτών προκήρυξε για την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών (ΠΟΕΥΓΤΠ), με αφορμή το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα.

Σε ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Ομοσπονδία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους των εργατριών, ενώ παράλληλα εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Η ΠΟΕΥΓΤΠ αποδίδει ευθύνες στην έλλειψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, στην αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών και στην απουσία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, επισημαίνοντας ότι οι παράγοντες αυτοί οδήγησαν και στο τραγικό συμβάν στο εργοστάσιο της ΒΙΟΛΑΝΤΑ. Παράλληλα, ζητά να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης, χωρίς καμία απόπειρα συγκάλυψης, και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες.

Η Ομοσπονδία καλεί τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους του κλάδου να οργανώσουν με αποφασιστικότητα την πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση της 3ης Φεβρουαρίου, την οποία έχει αποφασίσει η διοίκησή της, ως απάντηση στο δυστύχημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 14:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κωνσταντοπούλου: Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει - Πρωτοβουλία ώστε να μην περιμένουμε τις εκλογές
Πολιτική

Κωνσταντοπούλου: Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει - Πρωτοβουλία ώστε να μην περιμένουμε τις εκλογές

ΚΕΦΙΜ: Παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, η νομοθετική διαδικασία στην Ελλάδα γίνεται στο πόδι
Ειδήσεις

ΚΕΦΙΜ: Παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, η νομοθετική διαδικασία στην Ελλάδα γίνεται στο πόδι

Ο «Ντέμοκρατ» του Παραστατίδη μάζεψε στο «Ολύμπιον» περισσότερο κόσμο από τον Τσίπρα
Ανεμοδείκτης

Ο «Ντέμοκρατ» του Παραστατίδη μάζεψε στο «Ολύμπιον» περισσότερο κόσμο από τον Τσίπρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα
Ειδήσεις

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Εργασιακά

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Πανελλαδική απεργία εργαζομένων σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ
Εργασιακά

Πανελλαδική απεργία εργαζομένων σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου
Ειδήσεις

Βιολάντα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο διευθυντής του εργοστασίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 16:30

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ