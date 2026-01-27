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Κωνσταντοπούλου: Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει - Πρωτοβουλία ώστε να μην περιμένουμε τις εκλογές
Πολιτική
14:42 - 27 Ιαν 2026

Κωνσταντοπούλου: Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει - Πρωτοβουλία ώστε να μην περιμένουμε τις εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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«Θα πάρω πρωτοβουλία ώστε η αντιπολίτευση να αναλάβει δράση και να μην περιμένει να προκηρύξει εκλογές ο Μητσοτάκης», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης. Η δήλωση έγινε σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews, με στόχο την πολιτική και νομική λογοδοσία της κυβέρνησης, χωρίς όμως να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Καλεσμένη στην εκπομπή “NEWSROOM”, η κα Κωνσταντοπούλου σχολίασε τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, την εσωτερική πολιτική και τη συνεργασία με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε ότι η έκδοση βιβλίου από τον πρώην πρωθυπουργό «παίζει το παιχνίδι του Μητσοτάκη», προκαλώντας διάσπαση στην αντιπολίτευση. Παράλληλα, κατήγγειλε τη διαχείριση της τραγωδίας στο Μάτι ως «παραβίαση της δημοκρατίας και της εντολής του δημοψηφίσματος», με αναλγησία και τυχοδιωκτισμό.

Πρόταση μομφής και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες

Σε ό,τι αφορά κοινοβουλευτικές ενέργειες, η κα Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο για άμεση κατάθεση πρότασης μομφής, αλλά η Πλεύση Ελευθερίας έχει συνυπογράψει θετικές πρωτοβουλίες σε ζητήματα υποκλοπών και αγροτικού. Τόνισε ότι η στήριξη ή μη πρέπει να καθορίζεται από το συμφέρον της κοινωνίας και όχι από πολιτικό όφελος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η ίδια επισήμανε τη σημασία της διαφάνειας και της υπευθυνότητας στην πολιτική ζωή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι πολίτες να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση και τις αποφάσεις των κομμάτων. Αναφορικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, διαχώρισε τη θέση της όσον αφορά δηλώσεις για το θέμα των αμβλώσεων, χωρίς περαιτέρω σχόλια.

Ασφαλιστικά και δημόσια μέτρα προστασίας

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων του πρόσφατου δυστυχήματος στα Τρίκαλα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας των εργαζομένων. Αναφέρθηκε στην έλλειψη μηχανισμών ελέγχου, φέρνοντας ως παράδειγμα την υπόθεση των Τεμπών, όπου η Πολιτεία δεν διασφάλισε ούτε την προστασία των πολιτών ούτε την έγκαιρη διερεύνηση των ευθυνών.

Η ίδια τόνισε ότι περίπου 200 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε χώρους εργασίας στην Ελλάδα, και ζήτησε θεσμική αντιμετώπιση με υποχρεωτική παρουσία εργατικών σωματείων στις δίκες και ανεξάρτητη διερεύνηση των συνθηκών των ατυχημάτων.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση

Η κα Κωνσταντοπούλου άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη εποπτείας και στραγγαλισμό της απονομής δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι συλλυπητήρια και αποζημιώσεις δεν αρκούν. Ειδική αναφορά έκανε σε επικίνδυνες υποδομές όπως ΛΑΡΚΟ, Λαύριο και Πέραμα, επισημαίνοντας την αδιαφορία της Πολιτείας που θέτει σε κίνδυνο εργαζόμενους και τοπικούς πληθυσμούς.

Κατήγγειλε επίσης συγκάλυψη υπαιτίων και πολιτικών προσώπων, χαρακτηρίζοντας τη κυβέρνηση ακυβέρνητη, χωρίς ηθική και πολιτική συνέπεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απουσία του Πρωθυπουργού από τη Βουλή, τις εξεταστικές επιτροπές (π.χ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ) και διεθνή φόρα όπως το Νταβός, καταγγέλλοντας ανεπαρκή παρουσία και καθυστέρηση ενεργειών σε κρίσιμα ζητήματα.

Σχέσεις με άλλα κόμματα και εκλογικά ζητήματα

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι το κόμμα έχει αυτόνομη πορεία και δεν επηρεάζεται από άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής κατάθεσης πρότασης μομφής, χωρίς να ανακοινώνει ημερομηνίες. Κριτική άσκησε και στη στάση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενεργητικής δράσης για λογοδοσία της κυβέρνησης.

Ελληνική εξωτερική πολιτική και ελληνοτουρκικά

Η κα Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε προβληματική την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ειδικά σε σχέση με την Τουρκία και τα διεθνή θέματα. Καταδίκασε παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού που, κατά την ίδια, αμφισβητούν ζητήματα νομιμότητας και ενισχύουν την πολιτική αμφισβήτησης της Τουρκίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την Κύπρο.

Υπογράμμισε την ανάγκη σοβαρής συνεννόησης και εθνικής στάσης, σημειώνοντας ότι από τις 4 Ιανουαρίου είχε ζητήσει συζήτηση στη Βουλή για τα διεθνή ζητήματα και την εθνική πολιτική.

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