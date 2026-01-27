Όλα τα βλέμματα στην αντίδραση Τραμπ για τη «μητέρα όλων των συμφωνιών» μεταξύ Ινδίας και ΕΕ

Πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ;

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξήρε νωρίτερα τη «συμφωνία-ορόσημο», ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την αποκάλεσαν «μητέρα όλων των συμφωνιών». Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να ενισχύσουν τη στρατηγική τους σχέση.

Ο Λευκός Οίκος επέβαλε πέρυσι δασμό 15% στις εισαγωγές από την ΕΕ, παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνηθεί εμπορική συμφωνία με το μπλοκ, ενώ τα προϊόντα από την Ινδία επιβαρύνθηκαν με ακόμη αυστηρότερο δασμό 50%, εν μέρει λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Ο Χόσουκ Λι-Μακιγιάμα, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, δήλωσε ότι η συμφωνία ΕΕ–Ινδίας είναι από τις καλύτερες που θα μπορούσαν να επιτύχουν οι δύο πλευρές, οι οποίες παραδοσιακά είναι προστατευτικές σε στρατηγικούς τομείς όπως η γεωργία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

«Είναι μια συμφωνία με θετικό αντίκτυπο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και η Κίνα παραμένουν κλειστές όσον αφορά το άνοιγμα νέων αγορών. Υπό αυτή την έννοια, είναι ίσως μία από τις καλύτερες συμφωνίες που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο CNBC.

Αναγκαιότητα

Στην Ευρώπη υπάρχει αναμφίβολα επιφυλακτικότητα ως προς το ενδεχόμενο να δυσαρεστηθούν οι ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η δέσμευσή τους προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μοιάζει εύθραυστη, ιδίως όσον αφορά την αρχή της συλλογικής άμυνας που αποτελεί θεμέλιο του ΝΑΤΟ.

Ο Ντέιβιντ ΜακΆλιστερ, ευρωβουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνόψισε το λεπτό ισοζύγιο που καλείται να διατηρήσει η Ευρώπη ανάμεσα στην προώθηση των δικών της οικονομικών συμφερόντων και τη διατήρηση καλών σχέσεων με την Ουάσιγκτον.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο κυρίαρχη. Πρέπει να ωριμάσει, και αυτό σημαίνει να γίνει πιο ανταγωνιστική οικονομικά», δήλωσε στο CNBC.

«Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για τη δική μας ασφάλεια και άμυνα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να διατηρήσουμε τη στενή διατλαντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες… μια σχέση που όμως πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη».

«Παρέλαση» ηγετών στην Κίνα

Στο μεταξύ, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ επιβάλλει δασμούς σε χώρες σε όλο τον κόσμο, συνοδεύοντάς τους με επαναλαμβανόμενες απειλές γύρω από το εμπόριο, ορισμένα κράτη αναζητούν τις δικές τους συμφωνίες, προσαρμοζόμενα στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Καναδός Μαρκ Κάρνεϊ μόλις επέστρεψε από την Κίνα, όπου προσπάθησε να επαναφέρει τις διμερείς σχέσεις σε νέα βάση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, τέτοιου είδους κινήσεις φαίνεται ότι θα γίνονται όλο και πιο συχνές στο μέλλον, με αρκετά ταξίδια υψηλού προφίλ να βρίσκονται προ των πυλών.