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Όλα τα βλέμματα στην αντίδραση Τραμπ για τη «μητέρα όλων των συμφωνιών» μεταξύ Ινδίας και ΕΕ
Ειδήσεις
14:59 - 27 Ιαν 2026

Όλα τα βλέμματα στην αντίδραση Τραμπ για τη «μητέρα όλων των συμφωνιών» μεταξύ Ινδίας και ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Το μελάνι μόλις στέγνωσε στην ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας, όμως πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στο πώς θα αντιδράσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, άλλωστε, θεωρείται ευρέως ως μια στρατηγική ασπίδα απέναντι στις ασταθείς εμπορικές πολιτικές και τις απειλές για δασμούς από τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία, που επιβεβαιώθηκε νωρίτερα την Τρίτη (27/1), χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να ολοκληρωθεί και προβλέπει ότι οι δύο εμπορικοί «γίγαντες» θα μειώσουν σταδιακά τους δασμούς στο μηδέν για τη μεγάλη πλειονότητα των εισαγωγών μεταξύ τους, με εξαίρεση ορισμένα βασικά προϊόντα και τομείς.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια για τη συμφωνία ΕΕ–Ινδίας, ωστόσο ο ίδιος και ο Λευκός Οίκος δύσκολα θα είναι ικανοποιημένοι. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει ήδη επικρίνει την ΕΕ για το ότι προχώρησε σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία.

«Οι ΗΠΑ έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερες θυσίες από ό,τι οι Ευρωπαίοι. Έχουμε επιβάλει δασμούς 25% στην Ινδία επειδή αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Και τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα; Οι Ευρωπαίοι υπέγραψαν εμπορική συμφωνία με την Ινδία», δήλωσε ο Μπέσεντ στο ABC News την Κυριακή.

Ο υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ινδίας, Χαρντίπ Σινγκ Πούρι, δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι αναμένει η σχέση ΗΠΑ–Ινδίας να παραμείνει θετική και ότι μια εμπορική συμφωνία θα ολοκληρωθεί σύντομα.

Η Ινδία στηρίζει το πολυμερές εμπορικό σύστημα, σημείωσε, και αυτό φαίνεται και στη νέα συμφωνία με την ΕΕ: «Αν πει κανείς ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα και η παγκόσμια οικονομία περνούν προκλήσεις, δεν νομίζω ότι κάποιος θα διαφωνούσε. Από την πλευρά της Ινδίας, υπάρχουν αρκετοί τομείς που προσβλέπουν σε μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή αγορά».

Πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ;

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξήρε νωρίτερα τη «συμφωνία-ορόσημο», ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την αποκάλεσαν «μητέρα όλων των συμφωνιών». Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να ενισχύσουν τη στρατηγική τους σχέση.

Ο Λευκός Οίκος επέβαλε πέρυσι δασμό 15% στις εισαγωγές από την ΕΕ, παρά το γεγονός ότι είχε συμφωνηθεί εμπορική συμφωνία με το μπλοκ, ενώ τα προϊόντα από την Ινδία επιβαρύνθηκαν με ακόμη αυστηρότερο δασμό 50%, εν μέρει λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Ο Χόσουκ Λι-Μακιγιάμα, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, δήλωσε ότι η συμφωνία ΕΕ–Ινδίας είναι από τις καλύτερες που θα μπορούσαν να επιτύχουν οι δύο πλευρές, οι οποίες παραδοσιακά είναι προστατευτικές σε στρατηγικούς τομείς όπως η γεωργία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

«Είναι μια συμφωνία με θετικό αντίκτυπο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και η Κίνα παραμένουν κλειστές όσον αφορά το άνοιγμα νέων αγορών. Υπό αυτή την έννοια, είναι ίσως μία από τις καλύτερες συμφωνίες που μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο CNBC.

Αναγκαιότητα

Στην Ευρώπη υπάρχει αναμφίβολα επιφυλακτικότητα ως προς το ενδεχόμενο να δυσαρεστηθούν οι ΗΠΑ, σε μια περίοδο που η δέσμευσή τους προς τους Ευρωπαίους συμμάχους μοιάζει εύθραυστη, ιδίως όσον αφορά την αρχή της συλλογικής άμυνας που αποτελεί θεμέλιο του ΝΑΤΟ.

Ο Ντέιβιντ ΜακΆλιστερ, ευρωβουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνόψισε το λεπτό ισοζύγιο που καλείται να διατηρήσει η Ευρώπη ανάμεσα στην προώθηση των δικών της οικονομικών συμφερόντων και τη διατήρηση καλών σχέσεων με την Ουάσιγκτον.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο κυρίαρχη. Πρέπει να ωριμάσει, και αυτό σημαίνει να γίνει πιο ανταγωνιστική οικονομικά», δήλωσε στο CNBC.

«Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για τη δική μας ασφάλεια και άμυνα, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να διατηρήσουμε τη στενή διατλαντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες… μια σχέση που όμως πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη».

«Παρέλαση» ηγετών στην Κίνα

Στο μεταξύ, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ επιβάλλει δασμούς σε χώρες σε όλο τον κόσμο, συνοδεύοντάς τους με επαναλαμβανόμενες απειλές γύρω από το εμπόριο, ορισμένα κράτη αναζητούν τις δικές τους συμφωνίες, προσαρμοζόμενα στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο Καναδός Μαρκ Κάρνεϊ μόλις επέστρεψε από την Κίνα, όπου προσπάθησε να επαναφέρει τις διμερείς σχέσεις σε νέα βάση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, τέτοιου είδους κινήσεις φαίνεται ότι θα γίνονται όλο και πιο συχνές στο μέλλον, με αρκετά ταξίδια υψηλού προφίλ να βρίσκονται προ των πυλών.

«Συχνά με καλούν απλώς να διαλέξω ανάμεσα σε χώρες. Δεν το κάνω αυτό», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ενόψει της επίσκεψής του στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα. «Θυμάμαι όταν διαπραγματευόμουν τη συμφωνία εμπορίου με τις ΗΠΑ και όλοι μου έλεγαν ότι θα έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και απάντησα: “Δεν πρόκειται να κάνω αυτή την επιλογή”».

Η αποστολή στην Κίνα θα είναι η πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού εκεί εδώ και σχεδόν μια δεκαετία και ο Στάρμερ θα συνοδεύεται από εκπροσώπους εταιρειών όπως οι AstraZeneca, BP, Rolls-Royce, Prudential και HSBC. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης παραμονής του, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, καθώς και με τον πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ και τον επικεφαλής του κοινοβουλίου Ζάο Λετζί.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έφτασε επίσης στην Κίνα ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, με διευρυμένη αντιπροσωπεία, ενώ, όπως επισημαίνει το πρακτορείο Seeking Alpha, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει προγραμματίσει ταξίδι για τον Φεβρουάριο.



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