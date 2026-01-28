Βορίδης: Αυτά που συμβαίνουν με την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τα έχουμε ζήσει μόνο με τη Χρυσή Αυγή

Στα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών κομμάτων, στην πολιτική ταυτότητα της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και στα ζητήματα κυβερνησιμότητας μετά τις επερχόμενες εκλογές αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή NEWSROOM του ΕΡΤnews. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση και στη στάση της πρώην προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου στο Κοινοβούλιο, ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για «αδιανόητα φαινόμενα», σημειώνοντας ότι «τέτοια πράγματα έχουμε ζήσει μόνο την εποχή της Χρυσής Αυγής».

Κατήγγειλε συστηματικές ύβρεις και απαξιωτικό λόγο κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος ειδικά στην κα Συρεγγέλα, λέγοντας: «δεν πρόκειται για πολιτική κριτική, αλλά για κοινό υβρεολόγιο». Παράλληλα, χαρακτήρισε ορθή την παραπομπή της στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Κανονισμού της Βουλής.

Η πολιτική ταυτότητα του κόμματος Καρυστιανού

Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι δεν μπορεί ακόμη να αξιολογηθεί η πολιτική ταυτότητα του ενδεχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς παραμένει ασαφές αν πρόκειται για μονοθεματικό εγχείρημα ή για πολιτικό φορέα με πλήρες πρόγραμμα.

Όπως σημείωσε: «ένα κόμμα που δεν ξέρουμε τι θα είναι», θέτοντας το ερώτημα αν η προσπάθεια της κ. Καρυστιανού θα περιοριστεί σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86 ή θέματα Δικαιοσύνης, ή αν θα επεκταθεί σε ευρύτερη θεματολογία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «είναι άλλο να είσαι μια μητέρα που έχει υποστεί μια τραγική απώλεια και άλλο να είσαι πολιτικός και να θες να μιλήσεις για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ταυτότητα ενός νέου κόμματος θα κριθεί από το εύρος και το περιεχόμενο των θέσεών του.

Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ορισμένες τοποθετήσεις της κ. Καρυστιανού, όπως για τις αμβλώσεις και τα ελληνοτουρκικά, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα για θέματα εξωτερικής πολιτικής», χαρακτηρίζοντας τα ζητήματα αυτά «βαριά που σηκώνουν πολύ μεγάλη πολιτική κριτική», καθώς οι αμεσοδημοκρατικές προσεγγίσεις «ανοίγουν τεράστιες συζητήσεις για την ταυτότητα ενός πολιτικού φορέα».

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι βασίζονται σε υποθετικά ερωτήματα, σε μια περίοδο που «κανείς δεν έχει διαμορφωμένη εικόνα» για νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Σημείωσε επίσης ότι η εικόνα μιας προσωπικότητας που ταυτίζεται με έναν αγώνα δικαίωσης μπορεί να αλλάξει όταν αρχίσουν να διατυπώνονται συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, επισημαίνοντας: «όταν μπαίνουν ζητήματα όπως οι αμβλώσεις ή η εξωτερική πολιτική, ένα κομμάτι κόσμου μπορεί να πει ‘εγώ δεν είμαι εδώ’».

Σταθερή γραμμή για αυτοδύναμες κυβερνήσεις

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί αμετάβλητη τη θέση της υπέρ αυτοδύναμων κυβερνήσεων, τις οποίες χαρακτήρισε πιο αποτελεσματικές, με μεγαλύτερη ταχύτητα και συνοχή στη λήψη αποφάσεων.

Σημείωσε ότι το κόμμα θα πάει στις εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία, οι οποίες θα διεξαχθούν «στον χρόνο που έχει προσδιορίσει ο πρωθυπουργός», και τότε θα τεθεί τόσο η αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας όσο και ο προγραμματικός λόγος για το μέλλον.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να εκφράζει πολιτική σταθερότητα, σε αντίθεση με μια «πανσπερμία στην αντιπολίτευση» που δεν καταφέρνει να αρθρώσει συγκροτημένο εναλλακτικό πρόγραμμα.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη μεταναστευτική πολιτική, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει φέρει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και θέτοντας το ερώτημα: «τα άλλα κόμματα τι λένε; Συμφωνούν ή διαφωνούν; Και τι προτείνουν;».

Το ζήτημα των συνεργασιών

Αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για κρίσιμο ερώτημα, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολία για το αν τα κόμματα θα το απαντήσουν προεκλογικά.

Όπως τόνισε: «Εάν κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν, τότε το ζήτημα της αυτοδυναμίας τίθεται όχι μόνο ως πολιτική επιλογή, αλλά ως όρος κυβερνησιμότητας και σταθερότητας της χώρας».