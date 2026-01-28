ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βορίδης: Αυτά που συμβαίνουν με την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τα έχουμε ζήσει μόνο με τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική
13:02 - 28 Ιαν 2026

Βορίδης: Αυτά που συμβαίνουν με την Κωνσταντοπούλου στη Βουλή τα έχουμε ζήσει μόνο με τη Χρυσή Αυγή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών κομμάτων, στην πολιτική ταυτότητα της Μαρίας Καρυστιανού αλλά και στα ζητήματα κυβερνησιμότητας μετά τις επερχόμενες εκλογές αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή NEWSROOM του ΕΡΤnews. Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση και στη στάση της πρώην προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου στο Κοινοβούλιο, ο κ. Βορίδης έκανε λόγο για «αδιανόητα φαινόμενα», σημειώνοντας ότι «τέτοια πράγματα έχουμε ζήσει μόνο την εποχή της Χρυσής Αυγής».

Κατήγγειλε συστηματικές ύβρεις και απαξιωτικό λόγο κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος ειδικά στην κα Συρεγγέλα, λέγοντας: «δεν πρόκειται για πολιτική κριτική, αλλά για κοινό υβρεολόγιο». Παράλληλα, χαρακτήρισε ορθή την παραπομπή της στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Κανονισμού της Βουλής.

Η πολιτική ταυτότητα του κόμματος Καρυστιανού

Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι δεν μπορεί ακόμη να αξιολογηθεί η πολιτική ταυτότητα του ενδεχόμενου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς παραμένει ασαφές αν πρόκειται για μονοθεματικό εγχείρημα ή για πολιτικό φορέα με πλήρες πρόγραμμα.

Όπως σημείωσε: «ένα κόμμα που δεν ξέρουμε τι θα είναι», θέτοντας το ερώτημα αν η προσπάθεια της κ. Καρυστιανού θα περιοριστεί σε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 86 ή θέματα Δικαιοσύνης, ή αν θα επεκταθεί σε ευρύτερη θεματολογία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «είναι άλλο να είσαι μια μητέρα που έχει υποστεί μια τραγική απώλεια και άλλο να είσαι πολιτικός και να θες να μιλήσεις για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες», υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ταυτότητα ενός νέου κόμματος θα κριθεί από το εύρος και το περιεχόμενο των θέσεών του.

Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ορισμένες τοποθετήσεις της κ. Καρυστιανού, όπως για τις αμβλώσεις και τα ελληνοτουρκικά, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα για θέματα εξωτερικής πολιτικής», χαρακτηρίζοντας τα ζητήματα αυτά «βαριά που σηκώνουν πολύ μεγάλη πολιτική κριτική», καθώς οι αμεσοδημοκρατικές προσεγγίσεις «ανοίγουν τεράστιες συζητήσεις για την ταυτότητα ενός πολιτικού φορέα».

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, τόνισε ότι βασίζονται σε υποθετικά ερωτήματα, σε μια περίοδο που «κανείς δεν έχει διαμορφωμένη εικόνα» για νέα πολιτικά εγχειρήματα.

Σημείωσε επίσης ότι η εικόνα μιας προσωπικότητας που ταυτίζεται με έναν αγώνα δικαίωσης μπορεί να αλλάξει όταν αρχίσουν να διατυπώνονται συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις, επισημαίνοντας: «όταν μπαίνουν ζητήματα όπως οι αμβλώσεις ή η εξωτερική πολιτική, ένα κομμάτι κόσμου μπορεί να πει ‘εγώ δεν είμαι εδώ’».

Σταθερή γραμμή για αυτοδύναμες κυβερνήσεις

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί αμετάβλητη τη θέση της υπέρ αυτοδύναμων κυβερνήσεων, τις οποίες χαρακτήρισε πιο αποτελεσματικές, με μεγαλύτερη ταχύτητα και συνοχή στη λήψη αποφάσεων.

Σημείωσε ότι το κόμμα θα πάει στις εκλογές με στόχο την αυτοδυναμία, οι οποίες θα διεξαχθούν «στον χρόνο που έχει προσδιορίσει ο πρωθυπουργός», και τότε θα τεθεί τόσο η αποτίμηση της κυβερνητικής πορείας όσο και ο προγραμματικός λόγος για το μέλλον.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να εκφράζει πολιτική σταθερότητα, σε αντίθεση με μια «πανσπερμία στην αντιπολίτευση» που δεν καταφέρνει να αρθρώσει συγκροτημένο εναλλακτικό πρόγραμμα.

Ως παράδειγμα ανέφερε τη μεταναστευτική πολιτική, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει φέρει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο και θέτοντας το ερώτημα: «τα άλλα κόμματα τι λένε; Συμφωνούν ή διαφωνούν; Και τι προτείνουν;».

Το ζήτημα των συνεργασιών

Αναφορικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, παραδέχθηκε ότι πρόκειται για κρίσιμο ερώτημα, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολία για το αν τα κόμματα θα το απαντήσουν προεκλογικά.

Όπως τόνισε: «Εάν κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν, τότε το ζήτημα της αυτοδυναμίας τίθεται όχι μόνο ως πολιτική επιλογή, αλλά ως όρος κυβερνησιμότητας και σταθερότητας της χώρας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας
Πολιτική

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού
Πολιτική

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν
Πολιτική

ΠΣ Ελπίδας: Οι προσπάθειες υφαρπαγής της ηγεσίας από τη Μαρία Καρυστιανού απέτυχαν

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»
Πολιτική

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Νομίσματα
10/08/2026 - 14:30

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 14:10

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τεχνολογία
10/08/2026 - 14:04

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/08/2026 - 13:47

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Οικονομία
10/08/2026 - 13:27

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Πολιτική
10/08/2026 - 13:12

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

Πολιτική
10/08/2026 - 10:33

Καρυστιανού: Στόχος μας μία ολική αναδιάρθρωση της χώρας – Σκληρή απάντηση στον Αυγερινό

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 10:26

Προσδοκία μεταβολών και στον MSCI Standard Greece

Ειδήσεις
10/08/2026 - 09:45

Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ανακοίνωσε στα social ότι καταψύχει τα ωάριά της - Το μήνυμά της

Φορολογία
10/08/2026 - 09:39

Ανασφάλιστα οχήματα: Η ΑΑΔΕ βάζει την AI στις ενστάσεις – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες

Φορολογία
10/08/2026 - 09:14

Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 09:12

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ