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Πέθανε η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ Αριστέα Καζάκου – Το μήνυμα Ανδρουλάκη
Πολιτική
18:50 - 28 Ιαν 2026

Πέθανε η Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ Αριστέα Καζάκου – Το μήνυμα Ανδρουλάκη

Reporter.gr Newsroom
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Έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύμηνη και γενναία μάχη με τον καρκίνο η 40χρονη δικηγόρος, Τομεάρχης Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια βουλευτής στη Μεσσηνία με το ΠΑΣΟΚ, Αριστέα Καζάκου.

Η Αριστέα Καζάκου ήταν παντρεμένη με τον Γιώργο Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας, και είχε πλούσια κοινωνική δράση, ενώ ήταν και ανηψιά του αείμνηστου ηθοποιού, Κωνσταντίνου Καζάκου.

Αποχαιρετώντας την σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζει ότι η Αριστέα Καζάκου έφυγε πρόωρα και άδικα και στάθηκε μαχήτρια ως το τέλος.

«Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Αγαπημένη μας Αριστέα, έφυγες τόσο πρόωρα και άδικα από κοντά μας.
Μαχήτρια ως το τέλος.
Δυναμική, έντιμη, εργατική, με απαράμιλλη ενσυναίσθηση. Έτσι σε θυμόμαστε στα αμφιθέατρα της Νομικής στις συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Για όλες αυτές τις αξίες σε εκτιμούσαν οι συμπατριώτες σου στη Μεσσηνία και οι συνεργάτες σου στον Τομέα Τουρισμού και στη μάχιμη δικηγορία.
Η Αριστέα Καζάκου ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες του Κινήματος και είχε ακόμα πολλά να δώσει.
Σε αποχαιρετώ με οδύνη. Σε ευχαριστώ που με τίμησες με τη φιλία σου.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον σύζυγο και την οικογένειά της».

Βιογραφικό

Η Αριστέα Καζάκου ήταν μάχιμη δικηγόρος, από την Κυπαρίσσια, με πλούσιο κομματικό αλλά και επιστημονικό βιογραφικό. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με εξειδίκευση στον τομέα του ιδιωτικού χρέους. Δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά στον Τομέα Τουρισμού από το 2018. Έχει διατελέσει αναπληρώτρια γραμματέας της ΠΑΣΠ Νομικής και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Αργότερα, δραστηριοποιήθηκε συνδικαλιστικά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και ήταν επί χρόνια εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων εκπροσωπώντας τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Το 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με το ΠΑΣΟΚ. Το Μάρτιο του 2025 ορίστηκε Γραμματέας Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ.

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