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Τσάφος: Η Ελλάδα μπορεί να στείλει LNG σε πολλούς εταίρους
Πολιτική
13:27 - 29 Ιαν 2026

Τσάφος: Η Ελλάδα μπορεί να στείλει LNG σε πολλούς εταίρους

Reporter.gr Newsroom
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«Η ενεργειακή στρατηγική της χώρας βασίζεται σε τρεις πυλώνες: πόρους, γεωγραφία και διακυβέρνηση», σημείωσε ο  Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας στο Athens Energy Summit 2026, που πραγματοποιείται σήμερα (Πέμπτη, 29/1) στην Αίγλη Ζαππείου.  

«Η Ελλάδα πιστεύει στην αξιοποίηση των πόρων που διαθέτει», υπογράμμισε ο κ. Τσάφος και προσέθεσε ότι «θέλουμε να επιταχύνουμε την έρευνα για εξόρυξη υδρογονανθράκων και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτό το πρόγραμμα».

Αναφερόμενος στη γεωγραφία, σημείωσε ότι «η όποια ενεργειακή στρατηγική βασίζεται στο σημείο όπου βρίσκεσαι», τονίζοντας πως «έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια αυξάνοντας τη συνδεσιμότητα προς νότο και βορειοδυτικά και επεκτεινόμαστε στη Μεσόγειο, την Κύπρο και την Αίγυπτο».

Για τη διακυβέρνηση υπογράμμισε ότι «θέλουμε το σύστημα να λειτουργεί καλά και προς όφελός μας» και ότι «θέλουμε οι κανόνες να μας ευνοούν, όπως και άλλους», προσθέτοντας ότι «πιστεύουμε στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία πρέπει να γίνει στη βάση αρχών».

Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε στο κόστος της ενέργειας, λέγοντας ότι «είναι το νούμερο ένα στο οποίο εστιάζουμε», σημειώνοντας πως καθώς ως χώρα «πρέπει να διαμορφώσουμε τα περιθώρια». Όπως ανέφερε, «το 2019 είχαμε την πιο ακριβή τιμή της Ευρώπης, τώρα αυτό έχει αλλάξει», καθώς «επενδύσαμε στις ΑΠΕ και δώσαμε ώθηση σε καλύτερη λειτουργία της αγοράς».

Τόνισε ότι «θα εστιάσουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τους καταναλωτές», επισημαίνοντας ότι «ήδη έχουμε πετύχει να βοηθήσουμε καταναλωτές με την περικοπή του κόστους» και ότι «πληρώνουν καλύτερες τιμές σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ». Όπως είπε, «μπορούμε να έχουμε πρόοδο στη μείωση του κόστους της ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών».

Για το ρωσικό φυσικό αέριο σημείωσε ότι «όταν λέμε απαγόρευση στην ΕΕ, το 80% της απεξάρτησης έχει συμβεί», προσθέτοντας ότι «μιλάμε για δύο ρεύματα φυσικού αερίου» και ότι πρόκειται για «τη δική μας γειτονιά που ακόμα δέχεται μεγάλες ποσότητες».

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, είπε ότι «έχουμε τεράστιες δυνατότητες αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί». Όπως είπε, «όταν πουλάμε σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία, αυτός είναι Κάθετος Διάδρομος», προσθέτοντας ότι «έχουμε δείξει ότι μπορούμε να στείλουμε αέριο σε πολλούς εταίρους».

Από την πλευρά του, ο Gergely Molnár, Gas Analyst του International Energy Agency, σημείωσε ότι «όταν κοιτάζουμε τον εξελισσόμενο ρόλο του LNG πρέπει να ανατρέξουμε στο 2002-2003», όταν «άλλαξε εκ βάθρων η παγκόσμια αγορά». Όπως είπε, το 2022 «οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 65%», ενώ «το μερίδιο του LNG αυξήθηκε κατά 30% και έχει καταστεί βασικό καύσιμο», προσθέτοντας ότι «σήμερα το LNG αντιστοιχεί στο 40%» και «θα συνεχίσει να ενισχύεται στην Ευρώπη».

Τόνισε ότι «καταργείται εντελώς από τον Νοέμβριο του 2027 το ρωσικό φυσικό αέριο», σημειώνοντας ότι «το LNG θα καταστεί βασικό καύσιμο». Συμπλήρωσε δε πως «η Ελλάδα προσφέρει παράθυρο για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη για την παγκόσμια αγορά LNG», τονίζοντας ότι «πρέπει να ενισχυθεί η διατλαντική συνεργασία με μακροπρόθεσμα συμβόλαια».

Ο Βασίλης Νικήτας, Economic Analyst στη DG Economic and Financial Affairs της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτήρισε «σημαντική» την πορεία της Ελλάδας στον ενεργειακό τομέα, σημειώνοντας ότι «είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι η χώρα είναι εξαγωγέας ενέργειας».

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση, μίλησε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) «ένα πακέτο 577 δισ. ευρώ», επισημαίνοντας ότι «το 37% θα πάει σε πράσινα μέτρα». Για την Ελλάδα ανέφερε ότι «ο προϋπολογισμός είναι 36 δισ. ευρώ», εκ των οποίων «κάτι παραπάνω από το μισό αφορά στην ενέργεια», προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα έχει πετύχει τα μισά ορόσημα και βρίσκεται στην τελική φάση».

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