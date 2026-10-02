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LNG Αλάσκας: Γιατί η Νότια Κορέα παρουσιάζεται επιφυλακτική στο σχέδιο Τραμπ
Ειδήσεις
14:54 - 02 Οκτ 2026

LNG Αλάσκας: Γιατί η Νότια Κορέα παρουσιάζεται επιφυλακτική στο σχέδιο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom

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Η Νότια Κορέα τηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στο μακροχρόνια σχεδιαζόμενο έργο υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλάσκα, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το παρουσιάζει ως μέρος του επενδυτικού πακέτου ύψους 200 δισ. δολαρίων της Σεούλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως μεταδίδει το CNBC, ο Τραμπ δήλωσε αργά την Τετάρτη ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν για το έργο ύψους 50 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιουνγκ αντέτεινε ότι η συμμετοχή της χώρας θα εξαρτηθεί από την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και τη συμμόρφωσή του με το νομικό πλαίσιο.

Η κατάσταση με το LNG της Αλάσκας

Επισημαίνεται ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το μέγεθος και το κόστος που απαιτούνται για τη μεταφορά των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου της Αλάσκας σε αγοραστές του εξωτερικού.

Το έργο Alaska LNG προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγού μήκους περίπου 800 μιλίων, από τον κόλπο Προύντο στην περιοχή Νορθ Σλοπ της Αλάσκας έως εγκατάσταση LNG στο Νικίσκι, στα νότια, σύμφωνα με την Alaska Gasline Development Corporation.

Το ολοκληρωμένο έργο θα έχει δυνατότητα παραγωγής 20 εκατ. μετρικών τόνων LNG ετησίως και εκτιμάται ότι θα κοστίσει μεταξύ 44,5 δισ. και 54,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον Γκο Καταγιάμα, κύριο αναλυτή της Kpler.

Γιατί είναι επιφυλακτική η Νότια Κορέα;

Όπως τονίζεται, η μεταφορά LNG από το Νικίσκι προς τη Νότια Κορέα θα απαιτούσε περίπου επτά έως εννέα ημέρες, έναντι περίπου 20 έως 30 ημερών από την ακτή του Κόλπου του Μεξικού στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Σουνγκ Χουν Γιου, καθηγητή στο Τμήμα Μελλοντικής Ενεργειακής Σύγκλισης του Εθνικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σεούλ.

Η μικρότερη διαδρομή θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς και παράλληλα να παρακάμπτει γεωπολιτικά σημεία συμφόρησης, όπως τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Γιου.

Ωστόσο, τα οφέλη αυτά αντισταθμίζονται από το κόστος κατασκευής ενός αγωγού μήκους περίπου 1.300 χιλιομέτρων από τη Νορθ Σλοπ της Αλάσκας έως τον τερματικό σταθμό υγροποίησης στα νότια.

«Τα οικονομικά δεδομένα του Alaska LNG είναι δυσμενή, δεδομένου του μεγάλου μήκους του αγωγού σε σύγκριση με άλλα έργα LNG», δήλωσε η Κιτ Λινγκ Γουόνγκ, επικεφαλής επιχειρηματικής πληροφόρησης για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην Poten & Partners. «Δεν θα αποτελεί την οικονομικότερη πηγή προμήθειας για τη Νότια Κορέα».

Η Γουόνγκ δήλωσε ότι οι προμήθειες LNG από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και το Κατάρ θα ήταν όλες φθηνότερες. Παρότι η μικρότερη απόσταση θαλάσσιας μεταφοράς από την Αλάσκα λειτουργεί υπέρ του έργου, σημείωσε ότι το συνολικό κεφαλαιουχικό κόστος του θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή τριών έργων LNG στην ακτή του Κόλπου του Μεξικού στις ΗΠΑ.

Για τους Νοτιοκορεάτες αγοραστές, το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο η μικρότερη διαδρομή μπορεί να μεταφραστεί σε ανταγωνιστική τελική τιμή παράδοσης του LNG, σε σύγκριση με εναλλακτικές πηγές, όπως το LNG του Καναδά, η ακτή του Κόλπου του Μεξικού στις ΗΠΑ και οι προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Καταγιάμα της Kpler.

Η επιφυλακτικότητα της Νότιας Κορέας αντανακλά επίσης τον κίνδυνο υπερβάσεων του κόστους και την αβεβαιότητα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για LNG. Το μεγάλο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου και το δύσκολο έδαφος θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος, ενώ η επιβράδυνση της ζήτησης θα μπορούσε να αφήσει τους αγοραστές δεσμευμένους σε συμβάσεις τύπου «take-or-pay» διάρκειας 20 ετών ή και περισσότερο, δήλωσε ο Γιου.

Ο Καταγιάμα δήλωσε επίσης ότι η αναμενόμενη μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου στη Νότια Κορέα από τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής καθιστά τους αγοραστές πιο επιλεκτικούς όσον αφορά την ανάληψη πρόσθετων μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων για LNG.

Η Νότια Κορέα πρέπει επίσης να εξισορροπήσει τη στρατηγική και εμπορική της σχέση με τις ΗΠΑ με την εμπορική σκοπιμότητα του έργου, δήλωσε ο Γιου. Η διατήρηση της εστίασης στην εμπορική βιωσιμότητα θα μπορούσε να βοηθήσει τη Σεούλ να διατηρήσει διαπραγματευτική ισχύ, προκειμένου να επιδιώξει πρόσθετες αμερικανικές εγγυήσεις ή χρηματοδοτική στήριξη, πρόσθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 14:56
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