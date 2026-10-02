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Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε προσιτή ενέργεια – Το μήνυμα για τη G7
Ειδήσεις
18:56 - 02 Οκτ 2026

Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε προσιτή ενέργεια – Το μήνυμα για τη G7

Reporter.gr Newsroom

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Την ικανοποίησή της για την απόφαση της G7 να μην επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων προς συμμάχους εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες «χρειάζονται και δικαιούνται προσιτή ενέργεια», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών της G7 θα συνεχιστεί με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και των προσιτών τιμών.

Η φον ντερ Λάιεν ανέφερε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ).

Αναλυτικά το μήνυμα της προέδρου της ΕΕ στο Χ αναφέρει: «Οι πολίτες μας χρειάζονται και δικαιούνται προσιτή ενέργεια. Ως G7, θα συντονίσουμε στενά τις προσπάθειές μας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Χαιρετίζουμε την απόφαση των χωρών της G7 να μην επιβάλουν απαγορεύσεις στις εξαγωγές προς τους συμμάχους, καθώς και τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη μεταξύ των εταίρων.

Στηρίζουμε την αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), παραμένοντας παράλληλα προσηλωμένοι στην πράσινη μετάβαση, ώστε να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια.

Ευχαριστώ τη γαλλική Προεδρία για τη σύγκληση αυτής της σημαντικής τηλεδιάσκεψης.»

{https://x.com/vonderleyen/status/2106028819811328192}

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