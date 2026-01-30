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Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου
Πολιτική
18:35 - 30 Ιαν 2026

Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σήμερα 30/1 ,τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, επισημάνθηκε η εξαιρετική κατάσταση των διμερών σχέσεων Ελλάδας–ΗΠΑ και έγινε αναφορά στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Επιπλέον, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

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