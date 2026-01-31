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Μανιάτης: Η Κύπρος κινδυνεύει με ενεργειακή απομόνωση λόγω της Τουρκίας
Πολιτική
12:21 - 31 Ιαν 2026

Μανιάτης: Η Κύπρος κινδυνεύει με ενεργειακή απομόνωση λόγω της Τουρκίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή δημοσιεύματα για ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας και ψευκροκράτους, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ενώ Κύπρος και Ελλάδα παραπέμπουν το ηλεκτρικό καλώδιο GSI σε νέες μελέτες, Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε ηλεκτρική διασύνδεση σύμφωνα με δηλώσεις του «πρωθυπουργού» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, που δημοσιεύονται σε κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης. Στόχος τους είναι να παρουσιάσουν το έργο ως καταλληλότερη λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να διεκδικήσουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την υλοποίησή του. Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, όλες οι μελέτες σκοπιμότητας έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται έγκριση για διασύνδεση με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω του ευρωπαϊκού οργανισμού ENTSO-E.

Κατά τις ίδιες δηλώσεις, η υλοποίηση του έργου θα επιτρέψει στα κατεχόμενα να αναπτύξουν μονάδες φωτοβολταϊκών με μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και όλες τις αντίστοιχες θετικές επιδράσεις στην τοπική τους οικονομία.

Την ίδια στιγμή, Ελλάδα και Κύπρος προχωρούν σε δήθεν μελέτες επικαιροποίησης της σκοπιμότητας και των οικονομικών μεγεθών του καλωδίου GSI, υποτίθεται για εξεύρεση νέων επενδυτών, όταν το έργο αυτό εντάχθηκε για πρώτη φορά στα έργα ευρωπαϊκής προτεραιότητας PCI για χρηματοδότηση το 2013 και μέχρι τώρα έχει αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άλλες 6 (έξι) φορές (!!), επαναβεβαιώνοντας κάθε φορά την οικονομοτεχνική και γεωπολιτική χρησιμότητά του, για την ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε. και την άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, με παράλληλη εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης άνω των 657 εκατ.€.

Οι κινήσεις αυτές Κύπρου και Ελλάδας έχουν προκαλέσει εξαιρετικά αρνητικές εντυπώσεις στις Βρυξέλλες, με προφανείς επιπτώσεις στο σύνολο των ενεργειακών θεμάτων.

Η παραπάνω εξέλιξη συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους, το οποίο θα διεκδικήσει τη διεθνή του παρουσία ως ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου.

«Έχουμε προτείνει επανειλημμένα Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος των 25 εκατ. €, που υποτίθεται ότι τις χωρίζει και ταυτόχρονα, να ζητήσουν από κοινού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταδικάσει τις παράνομες παρεμβάσεις της Τουρκίας στις ερευνητικές εργασίες του έργου.

Άμεσα καταθέτω σχετική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

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