ΠΑΣΟΚ και ΝΔ στα «χαρακώματα» για Αλεξοπούλου: Επαινούν την αλαζονεία απέναντι στους πολίτες

«Για την κυβέρνηση της ΝΔ έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου. Σήμερα επαίνεσαν και τη βουλευτή Χ. Αλεξοπούλου για την αλαζονεία της απέναντι στους πολίτες», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του με αφορμή τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Η δήλωση αυτή του ΠΑΣΟΚ έφερε νέα απάντηση από τη ΝΔ, η οποία διερωτάτε σε ποιο σημείο το είδε το ΠΑΣΟΚ, με την πολιτική αντιπαράθεση να φουντώνει εκ νέου.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως “το τζάμπα πέθανε”, όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη.

Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν “να πάρει ζακετούλα”.

Αντιθέτως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης. Όπως προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

Κυβερνητικές πηγές: Το ΠΑΣΟΚ είτε θα εντοπίσει και θα μας πει το σημείο που δήθεν ο Π. Μαρινάκης επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου είτε θα απολογηθεί δημόσια

«Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Οι κυβερνητικές πηγές κάλεσαν το ΠΑΣΟΚ να εντοπίσει το σημείο που «δήθεν επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου ή να απολογηθεί».

Ειδικότερα, σημείωσαν: «Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαίνεσε την κ. Αλεξοπούλου είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους».

Απάντηση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις κυβερνητικές πηγές

Με νεότερη απάντηση του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ απαντάει στις πηγές της ΝΔ τονίζοντας: «Όταν ένας Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν βρίσκει ούτε δύο λέξεις για να αποδοκιμάσει την απρεπή τοποθέτηση για χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς «το τζάμπα πέθανε», τότε οι πολίτες έχουν βγάλει για τα καλά τα συμπεράσματά τους για την αλαζονική διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Κύριε Μαρινάκη, έχετε πιαστεί πολλές φορές … αναίτια επισπεύδων. Τι να πρωτοθυμηθούμε; Τη δήλωση σας ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα πριν το πόρισμα των αρμόδιων αρχών που έδειξε σειρά παρατυπιών; Το ότι «διαστρεβλώθηκε» η ομιλία Λαζαρίδη που υιοθέτησε την τουρκική προπαγάνδα μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγκάζοντας τον υπουργό Εξωτερικών να βάλει τα πράγματα στη θέση τους;

Πάει πολύ να μιλά για διαστρέβλωση ο πολιτικός προϊστάμενος της Ομάδας Αλήθειας».