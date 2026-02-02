Πρόβλημα το στεγαστικό, αλλά «το τσάμπα πέθανε» κατά τη «γαλάζια» Χριστίνα Αλεξοπούλου – Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση της «γαλάζιας» βουλευτή, Χριστίνας Αλεξοπούλου, σχετικά με το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην επαρχία, κυρίως στα νησιά.

Μιλώντας στο MEGA NEWS και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα, όταν καλείται να πληρώνει εξωφρενικά ενοίκια, παρά την επιστροφή δύο μισθωμάτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, η κ. Αλεξοπούλου είπε χαρακτηριστικά:

«Ο τσάμπας πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;»

Οι πρώτες αντιδράσεις προκλήθηκαν στο στούντιο, με τον ίδιο τον δημοσιογράφο να μην κρύβει την έκπληξή του για αυτήν τη δήλωση, κάνοντας… τον σταυρό του. Ωστόσο, η βουλευτής της ΝΔ όχι απλώς δεν υπαναχώρησε, αλλά συνέχισε στον ίδιο προκλητικό τόνο, επιτιθέμενη στον ΣΥΡΙΖΑ.

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«Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε η κα Αλεξοπούλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας

Έντονη κριτική άσκησε η Κουμουνδούρου στις δηλώσεις της κας Αλεξοπούλου, κάνοντας λόγο για κυνισμό και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας και συμπεραίνοντας: «Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων».

«Όσο για το ‘το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!», σημειώνει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Αριστερά: Κυνικοί, προκλητικοί κι επικίνδυνοι

Ο βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς τόνισε πως «το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της» και συνέχισε:

«Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».