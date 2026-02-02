ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρόβλημα το στεγαστικό, αλλά «το τσάμπα πέθανε» κατά τη «γαλάζια» Χριστίνα Αλεξοπούλου – Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
Πολιτική
12:24 - 02 Φεβ 2026

Πρόβλημα το στεγαστικό, αλλά «το τσάμπα πέθανε» κατά τη «γαλάζια» Χριστίνα Αλεξοπούλου – Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση της «γαλάζιας» βουλευτή, Χριστίνας Αλεξοπούλου, σχετικά με το δυσβάσταχτο στεγαστικό κόστος και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην επαρχία, κυρίως στα νησιά.  

Μιλώντας στο MEGA NEWS και απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου Τάκη Χατζή για το πώς μπορεί να επιβιώσει ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα, όταν καλείται να πληρώνει εξωφρενικά ενοίκια, παρά την επιστροφή δύο μισθωμάτων που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση, η κ. Αλεξοπούλου είπε χαρακτηριστικά:

«Ο τσάμπας πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;»

Οι πρώτες αντιδράσεις προκλήθηκαν στο στούντιο, με τον ίδιο τον δημοσιογράφο να μην κρύβει την έκπληξή του για αυτήν τη δήλωση, κάνοντας… τον σταυρό του. Ωστόσο, η βουλευτής της ΝΔ όχι απλώς δεν υπαναχώρησε, αλλά συνέχισε στον ίδιο προκλητικό τόνο, επιτιθέμενη στον ΣΥΡΙΖΑ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg1c7nu3egzl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Εσείς τι υπονοείτε ότι θα μπορούσε (σ.σ. η κυβέρνηση) να δώσει πέντε ενοίκια πίσω για να πάρει ζακετούλα που λέγατε πριν; Αυτό με τις ζακέτες παλιά και τα παιδάκια που λιποθυμούσανε μας έστειλε στον ΣΥΡΙΖΑ που μας έκλεισε τις τράπεζες. Αυτή η ρητορική», είπε η κα Αλεξοπούλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Κυνισμός και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας

Έντονη κριτική άσκησε η Κουμουνδούρου στις δηλώσεις της κας Αλεξοπούλου, κάνοντας λόγο για κυνισμό και αδυναμία κατανόησης της πραγματικότητας και συμπεραίνοντας: «Έτσι εννοεί η ΝΔ τη στήριξη του λαού και ειδικά των πιο αδύναμων».

«Όσο για το ‘το τσάμπα πέθανε», δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι τσαμπατζήδες της ΝΔ που μας κυβερνούν χρωστούν στις τράπεζες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ!», σημειώνει ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Αριστερά: Κυνικοί, προκλητικοί κι επικίνδυνοι

Ο βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος της Νέας Αριστεράς τόνισε πως «το γεγονός ότι την εβδομάδα που θρηνούμε 5 νεκρές εργάτριες στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα, στέλεχος της ΝΔ σκέφτηκε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει λογοπαίγνιο με τη λέξη «πέθανε», δείχνει τον κυνισμό της ΝΔ και των ανθρώπων της» και συνέχισε:

«Αυτή την εβδομάδα είδαμε ξανά ότι η λογική του «τζάμπα» από την εργοδοσία, η λογική «δεν πληρώνουμε για μέτρα ασφαλείας» που έχει η εργοδοσία σκοτώνει. Όπως σκοτώνει η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας.

Στη χώρα που καταγραφεί αρνητικά ρεκόρ ως προς τη στεγαστική κρίση, την ίδια στιγμή που το real estate καταγραφεί ρεκόρ υπερκερδών, αποτελεί ξανά πρόκληση προς την κοινωνία.

Οι άνθρωποι είναι κυνικοί, προκλητικοί και επικίνδυνοι για την τεράστια πλειοψηφία της κοινωνίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο
Ειδήσεις

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;
Πολιτική

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ
Ειδήσεις

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ